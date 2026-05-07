Panamá se consolida como hub de telecomunicaciones en la economía digital

Alkin Saucedo, director de Telecomunicaciones de la ASEP, destaca la importancia de la infraestructura digital y la armonización regulatoria para el desarrollo económico.
Ventajas estratégicas de Panamá como hub de telecomunicaciones regional
• La convergencia de cables submarinos y servicios digitales posiciona a Panamá como un punto estratégico para el intercambio de datos en América Latina.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá reafirma su posición como un hub de telecomunicaciones natural en América Latina, convirtiéndose en un punto de convergencia para múltiples servicios y un dinámico intercambio de datos y contenidos digitales. Esta condición es impulsada por su robusta red de cableado submarino de fibra óptica, lo que permite al país integrarse de manera competitiva en la economía digital global.
Durante su intervención en el foro “Innovation Day Ericsson 2026”, organizado por Forbes Centroamérica, el director nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Alkin Saucedo, resaltó que el valor estratégico de la nación facilita el acceso a contenidos y la integración con servicios regionales. Saucedo subrayó que la conectividad significativa, potenciada por aplicaciones basadas en inteligencia artificial, genera nuevas oportunidades para la inclusión digital y el crecimiento económico.
Desafíos en la regulación e infraestructura
Para mantener esta competitividad, el director de la ASEP identificó la necesidad de avanzar hacia una mayor armonización institucional. Según Alkin Saucedo, es fundamental agilizar los permisos y normativas relacionados con el despliegue de infraestructura digital, lo cual incluye el uso eficiente de servidumbres públicas y la instalación de torres y equipamientos esenciales para el ecosistema de comunicaciones.
El funcionario enfatizó que los entes reguladores deben actuar como facilitadores de la innovación. Esto implica promover un entorno que incentive la inversión y la adopción de tecnologías emergentes que fortalezcan las redes existentes y eleven la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.
Innovación y futuro digital
En el marco del evento, se discutió la evolución necesaria de la regulación para acompañar el desarrollo de la inteligencia artificial y asegurar una gestión transparente y competitiva del espectro radioeléctrico. Saucedo señaló que el marco legal debe adaptarse a la velocidad de las tendencias tecnológicas actuales para no frenar el progreso sectorial.
El encuentro Innovation Day Ericsson 2026 también abordó pilares estratégicos como la digitalización de industrias y la creación de ciudades inteligentes y sostenibles. Para Panamá, estas temáticas refuerzan su proyección internacional, aunque el reto principal reside en transformar esta visión en acciones concretas y sostenibles que aseguren su liderazgo en el ecosistema digital de la región.
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