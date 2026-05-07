Panamá impulsa estrategia regional para la reducción de la pobreza ante la OEA

Durante su intervención en la OEA, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, advirtió que el crecimiento económico debe transformarse en equidad territorial y oportunidades para los sectores más vulnerables.
Panamá busca liderar agenda de desarrollo social y reducción de la pobreza en las Américas
• Panamá presentó en Washington una hoja de ruta centrada en el fortalecimiento del capital humano y los sistemas de protección social como ejes fundamentales para combatir la desigualdad regional.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, presentó una hoja de ruta enfocada en la reducción de la pobreza y la transformación del crecimiento económico en equidad social. La titular de la cartera subrayó que, a pesar del dinamismo macroeconómico de la región, los avances en desarrollo siguen siendo desiguales, por lo cual es imperativo cerrar las brechas estructurales.
El desafío de la equidad frente al crecimiento macroeconómico
Carles de Arango destacó que Panamá ha mantenido un ingreso per cápita cercano a los 19,000 dólares, impulsado por los sectores logístico, turístico y el Canal. No obstante, la ministra advirtió que esta prosperidad convive con un 20% de la población en situación de pobreza y un 10% en pobreza extrema. Según la funcionaria, la disminución de esta brecha debe traducirse en autonomía para las familias rurales, las mujeres indígenas y la juventud que intenta integrarse al mercado laboral.
Fortalecimiento de la protección social y el capital humano
La segunda prioridad expuesta por la ministra se centra en robustecer los sistemas de protección social ante crisis complejas, incluyendo los efectos del cambio climático que impactan la seguridad alimentaria y la vivienda. Carles de Arango instó a superar el asistencialismo tradicional para avanzar hacia modelos que potencien las capacidades del capital humano, asegurando que la inversión llegue de manera oportuna y sostenible a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Cooperación internacional y políticas multidisciplinarias
En línea con la administración del presidente José Raúl Mulino, la ministra defendió la cooperación hemisférica para enfrentar retos compartidos como la migración y la desigualdad. Carles de Arango citó como ejemplo la colaboración con Perú en el desarrollo del Índice de Pobreza Multidimensional Indígena y el etiquetado presupuestario para la niñez.
Finalmente, ante la posibilidad de que Panamá sea sede de la próxima Reunión Ministerial de Desarrollo Social, la ministra propuso una agenda técnica orientada a resultados tangibles. Su planteamiento busca establecer mecanismos de cooperación que permitan el intercambio de buenas prácticas y compromisos regionales que mejoren la calidad de vida de las poblaciones en las Américas.
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