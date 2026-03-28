Panamá impulsa el diálogo científico para la construcción de una ciudad sostenible

Investigadores y autoridades definen políticas públicas para una ciudad sostenible

• Expertos y funcionarios analizaron propuestas sobre movilidad, vivienda y gestión hídrica para establecer las bases de una ciudad sostenible en el país.

(28/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) organizaron el foro titulado «Panamá: Hacia una ciudad sostenible», un espacio de intercambio entre investigadores, técnicos y autoridades para fortalecer las políticas públicas de desarrollo urbano.

La actividad se fundamentó en la iniciativa Senacyt Policy Briefs, una revista digital que publicará propuestas de grupos de investigación basadas en estudios sistemáticos. Durante el evento, el viceministro de ordenamiento territorial, Frank Osorio Abadía, destacó que la colaboración entre la investigación científica y la gestión pública permite tomar decisiones territoriales más informadas, justas y duraderas.

Por su parte, el secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, señaló que la ciudad de Panamá enfrenta desafíos históricos en suministro de agua, tráfico, salud e infraestructura. Ortega Barría subrayó que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es la hoja de ruta para avanzar hacia modelos urbanos inclusivos y resilientes.

Resultados de investigaciones y propuestas técnicas

El foro incluyó conferencias del urbanista Manuel Trute sobre el sistema de planificación urbana y de Esperanza González, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, diversos especialistas presentaron estudios sobre pilares fundamentales para la urbe:

• Vivienda y Construcción: Las doctoras Graciela Arosemena y Silvia Arroyo abordaron modelos urbanos, mientras que los doctores Yazmin Mack, Miguel Chen y Franchezca González expusieron sobre hormigón sostenible y arquitectura bioclimática.

• Infraestructura y Movilidad: La Dra. María Lourdes Peralta analizó el crecimiento urbano, y los doctores Jorge Quijada-Alarcón, Gabriela Girón y Agustín Guerra presentaron soluciones de planificación y movilidad.

• Bienestar y Salud: El Dr. Juan Javier Moreno trató el bienestar urbano y el Dr. Alcibiades Vásquez el acceso a los servicios de salud.

Hacia un nuevo modelo de planificación territorial

El contenido de Senacyt Policy Briefs propone romper con el modelo histórico de zonificación dispersa y dependiente del automóvil. Entre las recomendaciones destacan la creación de una Plataforma Nacional de Datos de Movilidad y el diseño de un «Plan Verde Urbano» que garantice conectividad ecológica y soluciones basadas en la naturaleza.

En materia de recursos, se presentó el primer inventario de agua del sector de producción de hormigón en Panamá, junto con marcos de referencia para evaluar la resiliencia y la ventilación en la vivienda urbana. Finalmente, los expertos sugirieron vincular el marco legal del patrimonio cultural con la planificación del territorio para evitar su desprotección ante el crecimiento urbano.

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