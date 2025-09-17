Panamá avanza en el Índice Global de Innovación 2025, según la OMPI

El presidente Mulino reafirma el compromiso de Panamá con la innovación en Ginebra

• El informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual colocó a Panamá en el lugar 82 de 139 países evaluados, reconociendo sus avances en infraestructura y productos creativos.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presentó la edición 2025 del Índice Global de Innovación (GII), un informe que evalúa el desempeño de 139 economías en ciencia, tecnología e innovación. En este evento, Panamá reafirmó su compromiso con la innovación como una herramienta vital para el desarrollo sostenible. La participación del país incluyó una declaración del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien destacó la importancia de este enfoque para las naciones en desarrollo.

Panamá y su posición en la innovación global

El presidente Mulino subrayó que el fortalecimiento de la inversión en tecnología e innovación es una parte central de la estrategia nacional para impulsar una economía más competitiva e inclusiva. Entre las iniciativas destacadas, el mandatario mencionó los progresos en la educación tecnológica, la inclusión financiera digital y el acceso a herramientas para emprendedores y pequeñas empresas. Estos esfuerzos se llevan a cabo con el apoyo del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En la edición 2025 del GII, Panamá se ubicó en la posición 82 de 139 países. A nivel regional, el país ocupó el noveno lugar entre 21 economías de América Latina y el Caribe. El informe reconoce los avances de Panamá en áreas como infraestructura y productos creativos, pero también identifica oportunidades de mejora en capital humano, investigación y la sofisticación del mercado. El director general de la OMPI, Daren Tang, celebró el mensaje del presidente Mulino, enfatizando que “la innovación no es un lujo, es una necesidad” y elogiando la visión de potenciar el talento nacional como vía para un crecimiento más justo.