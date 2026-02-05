Panamá instala comité para el Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2027

MiAMBIENTE y UICN coordinan el Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Panamá

• El Comité Nacional de Coordinación integrará a diversos sectores para definir la estructura y logística del mayor encuentro global sobre conservación y ecoturismo.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) formalizaron la instalación del Comité Nacional de Coordinación (CNC) del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027. Este evento, que tendrá como país anfitrión a Panamá, congregará a cerca de 10,000 destacados especialistas del planeta en materia de biodiversidad entre el 3 y el 10 de septiembre de 2027.

El Comité Nacional de Coordinación dará seguimiento a la Declaración de Requisitos de la UICN con el fin de integrar a todos los sectores relevantes del país, incluyendo gobierno, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, expertos, sociedad civil y la empresa privada. Esta unidad asesora funcionará como motor de apoyo y enlace nacional desde su instalación hasta seis meses después de finalizado el congreso, facilitando la revisión de información sobre el estado de las áreas protegidas y el fortalecimiento de redes profesionales.

Objetivos y funcionamiento del comité

El CNC se reunirá periódicamente, al menos una vez cada tres meses, utilizando herramientas tecnológicas para coordinaciones virtuales. Sus funciones principales incluyen definir la estructura y el programa del congreso, planificar visitas técnicas y eventos especiales vinculados a la conservación, además de fortalecer el apoyo público y social hacia la cita mundial.

Asimismo, el comité desempeñará un papel fundamental en la logística y organización del evento, trabajando en conjunto con MiAMBIENTE y la UICN para garantizar los estándares de seguridad y operatividad necesarios para un encuentro de esta magnitud.

Alianzas estratégicas para la conservación

Dentro de las tareas asignadas, el CNC debe gestionar alianzas integrales entre la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la UICN (ORMACC) y diversas entidades públicas, sectores académicos, científicos y grupos de trabajo destinados a la recaudación de fondos. El espacio también servirá como un referente técnico para que profesionales del área intercambien buenas prácticas y robustezcan sus redes de colaboración.

Finalmente, los miembros del comité tendrán la responsabilidad de evaluar los desafíos, oportunidades y tendencias emergentes en el estado global de la conservación. Se hará un énfasis especial en las áreas protegidas de la región anfitriona, promoviendo iniciativas duraderas que posicionen a Panamá como una potencia mundial en biodiversidad y ecoturismo ante la comunidad internacional.

