Panamá e Israel acuerdan fortalecer el Tratado de Libre Comercio y la cooperación técnica

En un encuentro histórico en el Palacio de las Garzas, las delegaciones de ambos países definieron nuevas rutas para la inversión privada y la exportación de productos agrícolas panameños.
Gobiernos de Panamá e Israel anuncian ampliación del Tratado de Libre Comercio
• El presidente José Raúl Mulino y su homólogo Isaac Herzog pactaron reforzar el intercambio comercial y establecer acuerdos en materia de ciberseguridad, salud y gestión hídrica.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los Gobiernos de Panamá e Israel formalizaron este miércoles el compromiso de ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio, además de pactar nuevos acuerdos de cooperación y asesorías técnicas en sectores estratégicos. El anuncio fue realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras recibir en el Palacio de las Garzas al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, en lo que representa la primera visita oficial de un mandatario israelí al territorio panameño.
Fortalecimiento de la alianza estratégica
El presidente Mulino destacó ante medios locales e internacionales que este encuentro reafirma una relación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo que se ha mantenido por más de siete décadas. Según el mandatario, la evolución de este vínculo hacia una alianza fortalecida se fundamenta en valores compartidos como la defensa de la democracia y la visión de un desarrollo inclusivo.
Durante la reunión bilateral y el encuentro ampliado con los equipos de Gobierno en el salón Belisario Porras, se acordó el reforzamiento de los términos del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Por su parte, el presidente Herzog señaló que el sector privado israelí prevé oportunidades de inversión en diversos sectores de la economía nacional, mientras que la delegación panameña subrayó el interés de los exportadores en incrementar los envíos de café, piña y banano hacia Israel.
Cooperación técnica y sectores clave
En el ámbito de la asistencia técnica, el presidente Mulino planteó la necesidad de un acuerdo bilateral para que expertos israelíes asesoren a Panamá en la gestión de la crisis hídrica que afecta a la península de Azuero. La delegación israelí manifestó su total disposición para colaborar en este tema, así como en el fortalecimiento de la ciberseguridad estatal.
Otros puntos relevantes de la agenda incluyeron:
• Salud: Acuerdos para la cooperación entre médicos de ambos países en áreas de investigación, atención y asesoría.
• Turismo y Logística: Interés de Israel en la oferta turística de Panamá y en las posibilidades de inversión en el sector logístico.
• Tecnología Agrícola: Intercambio de conocimientos para optimizar la producción nacional.
Reconocimiento histórico y cultural
El presidente Herzog agradeció el respaldo histórico de Panamá, mencionando la suscripción de la Resolución Internacional de Naciones Unidas contra el antisemitismo. Asimismo, reconoció las contribuciones de la comunidad hebrea en el Istmo al desarrollo cultural y económico de la nación. El mandatario israelí proyectó que esta visita abrirá un nuevo capítulo en la amistad bilateral, basado en una cooperación económica profunda y lazos estrechos entre ambos pueblos.
En la reunión participaron los ministros panameños de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; Salud, Fernando Boyd Galindo; Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Seguridad Pública, Frank Ábrego, junto a sus contrapartes y asesores de la delegación israelí.
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