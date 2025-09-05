Panamá y Japón impulsan vuelo directo e intercambio laboral

Presidente Mulino y Primer Ministro Ishiba concretan acuerdos bilaterales para fortalecer lazos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, se reunieron en Tokio para fortalecer la cooperación económica, con acuerdos que incluyen un programa de intercambio laboral y la gestión de un vuelo directo entre ambos países.

Durante una cumbre bilateral en Tokio, Panamá y Japón acordaron estrechar su cooperación económica, destacando la próxima implementación de un programa de intercambio laboral y los avances para establecer un vuelo directo entre ambos países.

(5/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) JAPÓN.- La cumbre bilateral entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha resultado en avances significativos para la cooperación entre Panamá y Japón. Entre los acuerdos más destacados se encuentran la pronta implementación de un programa de intercambio laboral y la gestión para establecer un vuelo directo entre ambos países.

Durante el encuentro, celebrado en el edificio Kantei en Tokio, ambos líderes reafirmaron los 121 años de relaciones diplomáticas y la alianza estratégica en áreas como la energía limpia, logística, tecnología digital, y el sector marítimo. El presidente Mulino reiteró su invitación a Japón para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, enfatizando la vocación marítima compartida. Con 232 compañías japonesas propietarias de buques registrados en Panamá, el canal es un eje fundamental para el comercio internacional de Japón.

El presidente Mulino también destacó la importancia de Japón como inversionista en Panamá, fortaleciendo el sector logístico y apostando por el desarrollo económico del país. Mencionó la adhesión de Panamá al Mercosur como una oportunidad para estrechar aún más los lazos comerciales y de inversión. Además, resaltó la Expo Osaka Kansai como un evento clave para fomentar la cooperación en áreas como el intercambio académico y tecnológico.

Por su parte, el primer ministro Ishiba anunció que ha solicitado al Ministerio de Transporte de Japón iniciar las gestiones para el vuelo directo con la aerolínea All Nippon Airways (ANA). Ishiba subrayó que ambos países son aliados que trabajan juntos por la libertad y apertura de los océanos. También se refirió a la colaboración en proyectos de alta tecnología como la Línea 3 del Metro de Panamá y la importancia de fortalecer las relaciones económicas para mejorar el funcionamiento del Canal.

En la cumbre participaron altos funcionarios de ambos países, incluyendo el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el vicejefe de gabinete japonés, Kazuhiko Aoki. Se abordaron temas de gran relevancia como la participación de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU y su presidencia en organismos regionales como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Ambos líderes expresaron su deseo de profundizar en el debate sobre el fortalecimiento de las relaciones en el marco del Año Internacional entre Japón y Centroamérica.