Panamá ratifica licitación para un tercer operador móvil durante el año 2026

Asep lanza micrositio informativo para atraer a un tercer operador móvil al mercado panameño

• La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos confirma que este año se realizará el proceso de licitación pública para sumar una nueva empresa de telefonía celular al mercado nacional.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, ratificó que la licitación para la entrada de un tercer operador móvil en la República de Panamá se llevará a cabo durante el presente año 2026. El anuncio se realizó en el marco del lanzamiento de un micrositio web institucional diseñado específicamente para ofrecer información técnica y estadística del mercado de telefonía celular a los inversionistas interesados.

Plataforma estratégica para la competencia

El nuevo portal informativo funciona como una vitrina de promoción que detalla las condiciones del país para avanzar con el proceso de licitación pública. Según explicó Rodríguez Crespo, desde febrero de 2025 se han preparado las condiciones necesarias para ampliar un mercado que actualmente solo cuenta con dos operadores activos, buscando con esta apertura generar un abanico de opciones más amplio para los consumidores panameños.

Estadísticas y potencial del mercado panameño

De acuerdo con las estadísticas de la ASEP al cierre de 2025, Panamá registra más de 5 millones de líneas activas. De este total, 4 millones (79 %) pertenecen al segmento de prepago, mientras que 1 millón (21 %) corresponden al sector pospago. Estas cifras, junto con una tasa de portabilidad numérica de 5.5 millones desde el año 2011, representan un alto atractivo para la llegada de un tercer operador móvil que dinamice la dinámica competitiva del sector.

Infraestructura y marco legal

El micrositio web provee datos detallados sobre el espectro radioeléctrico atribuido (Bandas IMT) y ofrece visibilidad georreferenciada de la infraestructura digital, incluyendo radiobases, torres de telecomunicaciones, fibra óptica y cables submarinos. Además, facilita el acceso a las normativas legales vigentes y a la documentación general sobre el proceso de licitación que se ejecutará en los próximos meses.

La administradora de la ASEP subrayó que la institución trabaja de manera integral para transformar los servicios públicos, garantizando que el sector de las telecomunicaciones no solo evolucione en telefonía móvil, sino también en otros servicios tecnológicos relacionados para el beneficio de la ciudadanía.

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