Panamá reafirma su consolidación energética en la inauguración de la World Energy Week

Ministro Orillac: Panamá es un actor confiable y abierto a la cooperación en la World Energy Week

• Panamá es sede de la World Energy Week, un cónclave global donde el ministro Juan Carlos Orillac destacó los planes del gobierno para impulsar la transparencia con un cronograma de licitaciones de energía a cuatro años.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de la World Energy Week, que congrega en Panamá a líderes mundiales del sector, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, reafirmó el compromiso de Panamá con la cooperación internacional y la consolidación de su matriz energética. Ante un público de empresarios, expertos y altos representantes del World Energy Council, el ministro destacó proyectos clave que impulsan al país en la región.

Transparencia y Proyectos Estratégicos en Panamá

El ministro Orillac, en representación del Gobierno del presidente José Raúl Mulino, destacó los pasos firmes dados en materia de previsibilidad y transparencia. Subrayó el desarrollo de un cronograma claro y definido de licitaciones de energía y potencia para los próximos cuatro años. Según el funcionario, este logro se traduce en previsibilidad y transparencia, lo que es vital para la captación de nuevas inversiones y para proyectar a Panamá como un país de puertas abiertas.

El Gobierno también está impulsando la implementación del nuevo Programa Nacional de Biocombustibles, una iniciativa que busca reducir las emisiones contaminantes y, simultáneamente, apoyar el desarrollo del sector agropecuario.

Fortalecimiento de la Integración Regional

Uno de los puntos centrales abordados fue el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia. El ministro Orillac explicó que esta obra está diseñada para fortalecer la integración energética regional, ampliando las oportunidades para el intercambio eléctrico entre Centro y Sudamérica.

“Con relación al proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, dijo que fortalecerá la integración regional y ampliará las oportunidades para el intercambio eléctrico en Centro y Sudamérica y, por ende, consolida el papel de nuestro país como un actor confiable y abierto a la cooperación internacional”, destaca el reporte.

Orillac concluyó su intervención agradeciendo al World Energy Council por la confianza depositada en Panamá para desarrollar este cónclave global, que marca el inicio de una semana de intercambio fructífero y alianzas necesarias para la transformación energética global.

El Rol de Panamá en la Agenda Global

La World Energy Week —que se celebra del 6 al 9 de octubre de 2025— fue inaugurada con la presencia de Ángela Wilkinson y Adnan Amin, secretaria general y presidente del World Energy Council, respectivamente, así como Héctor Cotes, presidente del capítulo Panamá.

Ángela Wilkinson, por su parte, explicó a los asistentes la importancia de la reunión que revisa prioridades regionales con la agenda energética global. La secretaria general enfatizó que la energía es la base fundamental del progreso humano. «En el Consejo decimos que donde fluye la energía, crece la civilización, una apta para miles de millones de personas con una vida mejor y un planeta saludable”, sostuvo.

Según datos del organismo, Panamá es considerada «desde hace mucho tiempo como la conexión entre el norte y el sur global; desempeña un papel clave en la energía y las industrias relacionadas con la energía y brindará un escenario vibrante para esta reunión de líderes energéticos de todo el mundo”.