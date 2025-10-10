Panamá fortalece su liderazgo científico birregional al unirse a agenda UE-CELAC

SENACYT impulsa el liderazgo científico de Panamá en la agenda de investigación UE-CELAC

• El encuentro en Bruselas concluyó con la adopción de una Declaración Ministerial y la creación de tres grupos de trabajo prioritarios en Salud, Cambio Climático e Inteligencia Artificial.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá ha consolidado su rol estratégico en la cooperación global al participar en la Primera Reunión Ministerial de Investigación e Innovación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevó a cabo recientemente en Bruselas. Esta participación subraya el compromiso de la nación con la proyección de un fuerte liderazgo científico a nivel internacional.

La representación panameña estuvo a cargo del Licenciado Franklin Morales, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). La reunión culminó con la adopción de una Declaración Ministerial que establece una agenda ambiciosa y renovada para la colaboración birregional en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Nuevos Grupos de Trabajo Birregional

Como resultado directo de la cumbre, se establecieron tres grupos de trabajo prioritarios, enfocados en áreas de alto impacto global:

• Salud: Iniciativas destinadas a fortalecer la investigación y la innovación en el ámbito sanitario.

• Cambio Climático, Sostenibilidad y Transición Energética: Abordando los desafíos ambientales y la búsqueda de modelos de desarrollo sostenible.

• Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciencia: Explorando el potencial de la IA para acelerar el descubrimiento científico y tecnológico.

Panamá Asume Posición de Coliderazgo

Panamá no solo manifestó su interés en integrarse activamente a los tres grupos temáticos creados, sino que, además, presentó su disposición formal para coliderar el grupo de Cambio Climático, Sostenibilidad y Transición Energética.

Esta decisión es un reflejo del compromiso nacional con la agenda ambiental y cuenta con el firme respaldo del Sistema Nacional de Investigación (SNI). Al asumir una posición de liderazgo en una plataforma de alto nivel como la UE-CELAC, el país busca fortalecer las capacidades nacionales y regionales en CTI, proyectando una mayor visibilidad y consolidándose como un socio estratégico clave para abordar desafíos globales.

La SENACYT ha reafirmado que continuará coordinando esfuerzos con aliados regionales e internacionales para garantizar que la ciencia, la tecnología y la innovación sigan siendo pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la competitividad de Panamá.