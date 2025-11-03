Panamá registra más de 12 mil nuevos Contratos Laborales en 2025, según Mitradel

Ministra de Trabajo destaca aumento de Contratos Laborales y paz social en Panamá

• Muñoz de Cedeño destacó un periodo de paz social y estabilidad laboral, señalando que el Mitradel evitó 75 huelgas a nivel nacional gracias a la mediación efectiva con sindicatos y empresas.

(3/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, anunció que en lo que va del año 2025, el país ha registrado un repunte significativo en la generación de empleo formal, con más de 12 mil nuevos contratos laborales formalizados. Esta cifra representa un aumento en comparación con el mismo periodo del año 2024.

La titular del Mitradel detalló que este crecimiento de la contratación se concentra principalmente en sectores clave para la economía nacional: industria, construcción, hotelería, logística y atención al cliente.

Estabilidad Laboral y Paz Social

La ministra Muñoz de Cedeño resaltó que Panamá atraviesa un periodo de paz social y estabilidad laboral, un ambiente que permitirá celebrar las próximas fiestas patrias sin la amenaza de conflictos.

«Gracias a las organizaciones sociales, los sindicatos responsables y las empresas privadas, hoy tenemos un país tranquilo”, afirmó la funcionaria, destacando la mediación efectiva del Ministerio. En ese sentido, la titular de Trabajo informó que la cartera laboral ha evitado un total de 75 huelgas a nivel nacional.

Estrategias del Mitradel para la Intermediación Laboral

Muñoz de Cedeño subrayó los esfuerzos conjuntos del Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino Quintero, y el sector privado, para acercar oportunidades reales a quienes buscan empleo.

La ministra aclaró que el Mitradel promueve el desarrollo económico y social a través de reclutamientos focalizados, en lugar de ferias de empleo. Esta estrategia busca «humanizar la búsqueda del empleo», surgiendo de las necesidades específicas de cada empresa para realizar una intermediación laboral efectiva entre la oferta y la demanda de talento humano.

Finalmente, la ministra hizo un llamado a las empresas a garantizar las condiciones laborales adecuadas. «Todos los trabajos son dignos y van a encontrar al Ministerio de Trabajo para velar que se cumpla la seguridad ocupacional en el país”, concluyó Muñoz de Cedeño, destacando que «Panamá todos los días se construye con ese granito que pone el trabajador panameño, quien hace grande a nuestro país”.