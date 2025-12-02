Décima promoción de guardaparques fortalece la vigilancia y conservación de la biodiversidad panameña

MiAMBIENTE integra 29 nuevos guardaparques para combatir delitos ambientales en áreas protegidas



• El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) graduó a 29 nuevos guardaparques, la décima promoción de su Escuela, para reforzar la vigilancia de las 122 áreas protegidas de Panamá y enfrentar los delitos contra la fauna y flora.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) fortaleció la vigilancia y protección del patrimonio natural panameño con la graduación de 29 nuevos guardaparques, quienes asumieron de inmediato el compromiso de ser la primera fuerza en la protección de la biodiversidad y en el combate de los delitos contra la fauna y flora, tanto terrestre como marina.

Esta ceremonia marcó la culminación del Décimo Curso de Formación Básica de Guardaparques, impartido por la Escuela de Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con el apoyo académico del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Policía Ambiental Rural y Turística.

Refuerzo Estratégico en Áreas Protegidas

Los 29 graduandos se integrarán a la fuerza institucional para reforzar la presencia del Estado en las 122 áreas protegidas del país. Desde septiembre de 2024, ya son más de 330 nuevos guardaparques formados que cubren el territorio nacional, desde Darién hasta Bocas del Toro.

Los nuevos guardaparques fueron asignados a áreas protegidas estratégicas como:

• Coclé: Reserva Hídrica de Cerrezuela, Reserva Hídrica Cerro Guacamaya y Monumento Natural El Gaital.

• Los Santos: Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios.

• Herrera: Parque Nacional Sarigua y Ciénaga de Las Macanas.

• Panamá y Colón: Parque Nacional Chagres.

• Bocas del Toro y Comarca Ngäbe: Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó.

El ministro de MiAMBIENTE, Juan Carlos Navarro, señaló que Panamá está escalando como un «referente mundial en conservación ambiental», un logro que atribuyó al respaldo gubernamental para «reforzar la presencia efectiva del Estado en esta responsabilidad».

Capacidades Técnicas y Operativas

La formación de los guardaparques es parte de una estrategia interinstitucional rigurosa que busca dotarlos de las capacidades técnicas, operativas y humanas esenciales para su rol. El curso incluyó instrucción en los siguientes temas clave:

• Legislación Ambiental: Aplicación de la legislación ambiental vigente y técnicas para la gestión de áreas protegidas.

• Vigilancia y Monitoreo: Adquisición de habilidades en control, vigilancia y técnicas de supervivencia en selva.

• Emergencias y Gestión de Riesgos: Entrenamiento en primeros auxilios y manejo de incendios forestales.

• Conocimiento de Especies: Manejo de la flora y fauna, identificación de especies y conocimiento de los recursos naturales.

Luis Alfonso Puleio, director de la Escuela de Guardaparques, exhortó a los jóvenes a mantener la vocación y el entusiasmo con el que iniciaron, recordándoles su misión de “proteger y salvar a la naturaleza”.

