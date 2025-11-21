Panamá inicia consultas con sectores clave para modernizar la Tributación Internacional

Panamá busca modernización fiscal y consolidación de transparencia en materia de Tributación Internacional



• Panamá ha delineado una hoja de ruta para modernizar su sistema fiscal, reducir la deuda pública y fortalecer la transparencia, manteniendo su principio de tributación territorial, con el objetivo de atraer inversión extranjera.

(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno de Panamá iniciará un proceso de consultas con diputados de la Asamblea Nacional y representantes del sector privado para modificar la legislación tributaria vigente, con el fin de acelerar la salida del país de la lista de jurisdicciones no cooperantes y modernizar su esquema de Tributación Internacional.

Así lo anunció el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos Boyd, durante la clausura del II Congreso de Tributación Internacional. El vicecanciller detalló que, tras reuniones de alto nivel sostenidas en Bruselas con la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD) de la Unión Europea, el Ejecutivo Nacional ha trazado una hoja de ruta clara para abordar los requerimientos internacionales.

Hoja de Ruta Fiscal y Transparencia

El plan gubernamental establece tres ejes principales: la reducción de la deuda pública; la modernización del sistema tributario, incorporando la economía digital y el comercio electrónico; y la consolidación de la transparencia fiscal mediante acuerdos de intercambio de información tributaria, como el recientemente firmado con Ecuador. Adicionalmente, el Gobierno planea ratificar convenios internacionales que refuercen la cooperación económica e impulsar la sostenibilidad fiscal, con base en reformas ya ejecutadas, como la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El viceministro Hoyos Boyd aclaró que las reformas en curso no implican una renuncia de Panamá a su sistema de tributación territorial. Subrayó la importancia de esta aclaración, indicando que el objetivo es modernizarse para lograr el reconocimiento internacional que permita la exclusión de la lista de paraísos fiscales, lo cual tendrá un impacto positivo en la atracción de inversiones y la generación de empleos.

Actualmente, Panamá se encuentra incluida en la lista de países no cooperadores para fines fiscales de la Unión Europea y está clasificada como parcialmente cumplidora por el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por limitaciones en el intercambio de información fiscal a requerimiento.

Desafíos de la Economía Digital y la Fiscalidad Global

El II Congreso de Tributación Internacional dedicó su segunda jornada al análisis de los desafíos que la economía digital impone a los modelos tradicionales de fiscalidad. El panel, moderado por José Galíndez, presidente de IFA Panamá, reunió a expertos como Natalia Quiñones, presidenta de IFA Global, Carolina Graterol, George Salis y Pascal Saint-Amans, exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.

Los especialistas coincidieron en que la economía digital continúa tensionando los modelos fiscales, particularmente en la valoración de intangibles y la aplicación de reglas multilaterales. Se destacó la necesidad de que Panamá fortalezca sus capacidades técnicas y regulatorias para responder a los estándares internacionales. Pascal Saint-Amans profundizó en el dilema central de la tributación digital: dónde se crea realmente el valor, advirtiendo sobre la falta de consenso multilateral y el impacto de la fragmentación geopolítica. Por su parte, Natalia Quiñones sugirió que, en ausencia de un acuerdo global integral, los países pueden aplicar medidas inmediatas a través del diálogo técnico y la colaboración entre administraciones y contribuyentes.

Hacia un Nuevo Modelo Tributario Panameño

Durante la conferencia sobre Fiscalidad Global, el especialista en temas tributarios Ubaldo González afirmó que el modelo fiscal panameño del siglo XX ya no es funcional, citando la dilución de los impuestos bajos, la desaparición del anonimato societario y la obligatoriedad del intercambio automático de información.

González instó a Panamá a definir una nueva identidad tributaria moderna, transparente y homologada. Comparó el caso panameño con el de otras economías que modernizaron su arquitectura fiscal sin perder competitividad, como Suiza, Irlanda, Singapur o Hong Kong. Para convertirse en un treaty hub regional, el experto señaló que Panamá requiere una red robusta de tratados tributarios, en contraste con los 17 convenios actuales. La modernización fiscal debe ser integral para aumentar la recaudación, atraer inversión legítima y posicionar al país como un centro financiero competitivo a nivel global.

Finalmente, el congreso abordó otros temas críticos como los desafíos de los Pilares 1 y 2 de la OCDE, los conflictos de fuente de renta en la era digital y la resolución de controversias fiscales.

Foto: Pascal Saint Amans, George Salis, Natalia Quiñonez, Carolina Graterol y José Galíndez.