Panamá presenta en la ONU el Nature Pledge y un fondo para proteger la biodiversidad

Dos iniciativas panameñas, Nature Pledge y Fondo Panamá Natural, impulsarán la acción climática

• El país, ya carbono negativo y pionero en protección marina, crea el Fondo Panamá Natural, un fideicomiso para asegurar la financiación a largo plazo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- Panamá presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) dos iniciativas estratégicas que marcan un nuevo rumbo en la acción climática y ambiental: el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge) y el Fondo Panamá Natural. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en representación del presidente José Raúl Mulino, destacó la urgencia de actuar, afirmando que “la naturaleza no puede esperar más”. El ministro hizo un llamado global para superar la fragmentación de las agendas internacionales y avanzar con mayor eficacia.

El Pacto: Integración de compromisos ambientales

Durante su intervención, Navarro explicó que el Nature Pledge es un marco integral que une las obligaciones nacionales en clima, biodiversidad y tierras, integrando también océanos y plásticos en un solo esfuerzo nacional. Bajo este pacto, Panamá ha definido metas ambiciosas, incluyendo la reducción adicional de sus emisiones al 2035 y la restauración de 100,000 hectáreas de ecosistemas críticos como manglares y cuencas hidrográficas.

El ministro resaltó que el país ya supera con años de antelación las metas globales, protegiendo el 54% de sus aguas jurisdiccionales y el 35% de su territorio. Subrayó, además, que el valor de este pacto radica en su carácter participativo, construido con la visión de pueblos indígenas, jóvenes, comunidades rurales, mujeres, academia y el sector privado, lo que lo convierte en un compromiso nacional inclusivo.

Fondo Panamá Natural para la sostenibilidad financiera

Complementando el Pacto, el ministro presentó el Fondo Panamá Natural, un fideicomiso basado en el modelo Project Finance for Permanence (PFP). Este mecanismo ha sido creado para asegurar un financiamiento sostenible y de largo plazo, lo que permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y garantizar la conservación permanente de los recursos naturales del país.

El presidente José Raúl Mulino, en su discurso ante la Asamblea General, remarcó la urgencia de fortalecer el multilateralismo para responder a las crisis globales y recordó que Panamá, además de ser un país carbono negativo, ha decidido dar un paso más en favor de la sostenibilidad. El mandatario enfatizó que la integración es clave para enfrentar las tres crisis planetarias: climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad.

El ministro Navarro concluyó que “la división nos ha retrasado; la integración asegura la acción”, y afirmó que el Nature Pledge y el Fondo Panamá Natural son una muestra de que Panamá puede traducir compromisos internacionales en acción inmediata y efectiva, consolidando al país como un pionero y referente en liderazgo ambiental regional.