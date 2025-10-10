October Big Day: Panamá busca superar sus récords de avistamiento de aves migratorias

Panamá se prepara para el October Big Day, la fiesta mundial de observación de aves

• Tras un récord nacional de 774 especies registradas en mayo, Panamá intensifica su participación en el October Big Day como punto estratégico para aves migratorias.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El próximo sábado 11 de octubre, Panamá se sumará nuevamente a la jornada de ciencia comunitaria conocida como October Big Day. Este evento global convoca a miles de personas a registrar en 24 horas la mayor cantidad posible de especies de aves observadas o escuchadas, contribuyendo así a la conservación y el conocimiento científico.

El October Big Day forma parte del Global Big Day, considerada la actividad de observación de aves más grande del mundo, que se realiza dos veces al año (mayo y octubre) en coincidencia con el Día Mundial de las Aves Migratorias. Para Panamá, esta fecha es clave para registrar la diversidad de aves migratorias que utilizan su territorio como sitio de paso o estancia durante sus desplazamientos.

Récords y Posicionamiento Global del País

Durante el Global Big Day celebrado en mayo, Panamá alcanzó logros históricos. El país registró 774 especies de aves en solo un día, estableciendo un nuevo récord nacional. Adicionalmente, se subieron 4,563 listas de aves a la plataforma eBird, lo que significó el mayor incremento de listas a nivel mundial. Con ello, Panamá retornó al “Top Ten” global, alcanzando la séptima posición en número de especies registradas.

El país también se destacó al lograr el liderazgo mundial en el número de especies registradas en proporción a su población y extensión territorial.

Facilidades y Visión de las Autoridades

El ministro de Ambiente encargado, Oscar Vallarino, afirmó que la entidad ha facilitado sin costo el acceso a las instalaciones de todas las áreas protegidas. El objetivo es que la población pueda participar en el ejercicio conjunto con grupos ecologistas y avistadores de aves. Vallarino aseveró que con estas iniciativas, «estamos trabajando para posicionar a nuestro país y dar a conocer un poco de nuestra extraordinaria biodiversidad”.

El ministro agregó que Panamá es reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad de aves en el mundo. El evento, según Vallarino, reitera ese mensaje y destaca el conocimiento científico sobre estas especies, muchas de las cuales migran a través del territorio nacional hacia todo el continente.

Participación de Organizaciones Clave

Darién Montañez, miembro de la junta directiva de Audubon Society Panamá, comentó que la organización está cerca de lanzar la versión actualizada de este año de la lista oficial de aves de Panamá, que incluye las 1030 especies registradas en el país. Montañez destacó el desempeño panameño en el pasado Global Big Day de mayo, cuando el país se colocó en el primer lugar de Norteamérica, superando a naciones con un mayor número de especies y territorio como México, y logrando el séptimo puesto a nivel mundial.

Por su parte, Luisa Saldaña, administradora de Fundación Avifauna, enfatizó la importancia de estos eventos. Para Saldaña, el October Big Day contribuye al cumplimiento de su misión de proteger las aves de Panamá y sus hábitats, combinando el turismo sostenible, la ciencia participativa y la educación ambiental.

Puntos de Observación y Convocatoria

El Ministerio de Ambiente informó que dispondrá de personal en 52 áreas protegidas del país para acompañar a los participantes. Entre los sitios de gran riqueza avifaunística se encuentran los parques nacionales Darién, Chagres, Portobelo, Soberanía, Omar Torrijos Herrera, Santa Fe, Cerro Hoya, Coiba, Volcán Barú y La Amistad, además de humedales de gran relevancia como Bahía de Panamá, Montijo y San San Pond Sak, entre otros.

Michelle Pérez, presidenta de la organización de base comunitaria Cruces Trails, informó que su grupo cubrirá cinco senderos en el Parque Nacional Camino de Cruces e invitó a la ciudadanía a unirse a este evento.

La participación es gratuita y abierta a todas las personas, desde expertos hasta aficionados a la naturaleza. Los interesados solo requieren inscribirse previamente a través del formulario: https://globalbigdaypanama.com/.