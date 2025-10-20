Panamá y Paraguay sellan alianza para acelerar la integración panameña al Mercosur

Presidentes Mulino y Peña impulsan la adhesión de Panamá al Mercosur como ruta de crecimiento regional

• Paraguay se comprometió a apoyar la adhesión de Panamá en la próxima cumbre del Mercosur, mientras que Mulino anunció que la Carta de adhesión completa se presentará el 2 de diciembre.

(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, en una reunión bilateral que concluyó con un compromiso para acelerar la integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Tras un encuentro privado y una reunión ampliada con sus respectivas delegaciones, el presidente paraguayo, Santiago Peña, se comprometió a impulsar el proceso de adhesión de Panamá. «Seremos el puente para que Panamá pueda adherirse lo más rápido posible al Mercosur, con el fin de que esto pueda ser realidad en la próxima cumbre del bloque en Paraguay», manifestó Peña, resaltando la trayectoria de 35 años y las reglas claras de la organización.

El mandatario paraguayo enfatizó el interés de su país en aprovechar la plataforma logística de Panamá para acceder a mercados regionales y del Caribe, indicando: «Queremos la plataforma logística panameña… y con esto todos vamos a ganar».

Oportunidades comerciales y fecha clave

Por su parte, el presidente Mulino anunció que el próximo 2 de diciembre se presentará la Carta de Panamá para adherirse plenamente al Mercosur. Mulino destacó que la integración es el futuro y que esta alianza abre grandes oportunidades para el sector exportador panameño, mencionando productos como la piña, sandía, melón, yuca y papaya como posibles beneficiarios en el mercado paraguayo.

«Estamos dibujando ya, en blanco y negro, una ruta en cuanto al proceso de integración de Panamá con Paraguay, en las puertas del anuncio que haremos el 2 de diciembre en Brasilia», afirmó Mulino.

El acuerdo busca posicionar estratégicamente a Panamá como un centro de conectividad que unirá a los países del Mercosur con América del Norte y otras partes del mundo, apalancándose en el Canal, la red aeroportuaria y los puertos marítimos del país.

Además de la logística, el presidente Peña señaló que la integración con Mercosur podría generar alianzas en el sector financiero, la fabricación de medicamentos e incluso en el sector inmobiliario panameño.

El presidente Mulino aprovechó la ocasión para invitar a su homólogo paraguayo a participar en el Foro Económico de Panamá de la CAF a finales de enero de 2026, buscando acercar a los empresarios de ambas naciones.

Delegaciones participantes:

En la reunión bilateral, el presidente Mulino estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, y al presidente Peña le asistió Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.

En el encuentro ampliado, se sumaron por Paraguay el embajador Enrique Jara Ocampos; José Carlos Martín Camperchioli (SENACSA); Luis Enrique Strubing Cartes y Fernando Fronciani. Por Panamá, participaron el embajador Humberto Girón-Soto; y los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia); Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y Eduardo Arango (Comercio e Industrias, encargado).