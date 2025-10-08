Panamá se posiciona en Arizona para la industria de semiconductores y microelectrónica

Delegación panameña promueve el país en SEMICON West como destino para la industria de semiconductores

• Con el objetivo de atraer inversión y talento, Panamá expone su Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores ante líderes e investigadores en la principal exposición del sector en Norteamérica.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Phoenix, Estados Unidos.- Una delegación panameña de alto nivel se encuentra en Arizona, Estados Unidos, participando en la SEMICON West, la exposición de microelectrónica más importante de Norteamérica, que se lleva a cabo del 7 al 9 de octubre de 2025. El objetivo central de la misión es promocionar a Panamá como un destino estratégico para el desarrollo de la industria de semiconductores y la microelectrónica, buscando su inserción en la cadena de valor global.

La delegación es liderada por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Abrego González, y el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El evento, realizado en el Centro de Convenciones de Phoenix, congrega a líderes de la industria, startups e investigadores, facilitando la colaboración, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de talento y la inversión a largo plazo.

Posicionamiento estratégico y colaboración internacional

La participación panameña es crucial dado que la industria de los semiconductores es considerada la columna vertebral de la innovación moderna, con Arizona destacando como un líder en el avance de esta tecnología en los Estados Unidos. La comitiva, integrada por miembros de la Comisión Nacional de Semiconductores de Panamá, cuenta con un stand y participa en diversas presentaciones y reuniones.

Las actividades se centran en posicionar a Panamá ante actores clave de Arizona en áreas de comercio, inversión e innovación. Además, se busca reforzar la colaboración académica e institucional, profundizar las relaciones estratégicas con líderes del ecosistema global y presentar la Estrategia Nacional de Semiconductores a tomadores de decisión en sectores industriales y educativos.

Miembros de la delegación y pilares de la Estrategia Nacional

La delegación está conformada por una mezcla de funcionarios gubernamentales, académicos y representantes del sector privado, incluyendo a la Dra. Angela Laguna, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); Carlos Maynor Salinas, asesor de políticas de innovación de la Senacyt; Emanuel Lyons DelValle, subjefe de la misión diplomática de la Embajada Panamá en Washington; el Dr. Víctor Sánchez Urrutia, director ejecutivo del Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC); la Dra. Elida de Obaldía, profesora de física de la UTP y coordinadora de la subcomisión de talento humano; y representantes de Atlas Technology Ventures, Panamá Pacífico y Cable & Wireless Panamá.

Panamá y la Innovación Tecnológica: Una Revisión, https://www.panama24horas.com.pa/panama-innovacion-tecnologica-revision

Esta misión es una parte vital de la implementación de la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, liderada conjuntamente por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Senacyt. La estrategia se fundamenta en cuatro pilares esenciales:

• Desarrollo de talento humano.

• Fortalecimiento del ecosistema empresarial.

• Infraestructura y marco jurídico.

• Seguridad.

El propósito de esta iniciativa es impulsar la actividad microelectrónica y de semiconductores en Panamá para integrar al país a esta cadena de valor de alta tecnología. La Comisión Nacional de Semiconductores y Microelectrónica (CIMS), presidida por el ministro del MICI, Julio Moltó, agrupa a múltiples entidades públicas, académicas y privadas clave.