Panamá destaca en FITUR 2026 con una propuesta de inmersión cultural y sensorial

Gastronomía y tecnología: las herramientas de Panamá para cautivar en FITUR 2026

• Con la participación de 34 proveedores y una oferta basada en experiencias genuinas, el país busca consolidar alianzas estratégicas y fortalecer la conectividad aérea desde Madrid.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- Del 21 al 25 de enero, Panamá despliega su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), celebrada en Madrid. La propuesta panameña se enfoca en reflejar la esencia y diversidad del país mediante experiencias diseñadas para generar una conexión emocional y sensorial con los operadores internacionales y visitantes del mercado europeo.

Estrategia y conectividad internacional

La participación en FITUR 2026 marca el inicio de la agenda global de promoción del país. La delegación, integrada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá y un total de 34 proveedores locales, se presenta ante medios influyentes y tomadores de decisiones de todo el mundo. Gloria De León, Administradora General de la ATP, subrayó que esta plataforma es fundamental para robustecer la conectividad aérea y aumentar la visibilidad internacional, alineándose con las preferencias del viajero europeo que prioriza la naturaleza y la identidad local.

Gastronomía, tradición e innovación tecnológica

El pabellón panameño resalta el estatus de Ciudad de Panamá como Ciudad Creativa Gastronómica de la UNESCO. Bajo la guía de la chef Rachel Pol Policart, se exhibe una escena culinaria en ascenso que cuenta con el respaldo de restaurantes posicionados en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. Además, el stand ofrece una cata guiada de café Geisha, reconocido como el más valorado del mundo, permitiendo a los asistentes conocer los procesos de excelencia que distinguen al café de especialidad panameño.

Como parte del componente tecnológico, Panamá incorpora un túnel sensorial 360° y recorridos de realidad virtual que permiten explorar la riqueza paisajística del destino de forma inmersiva. Esta oferta se complementa con muestras culturales que incluyen vestuarios tradicionales, bailes típicos y la participación de un representante de la comunidad Emberá, quien comparte su arte ancestral con el público asistente. Con este despliegue en FITUR 2026, el país refuerza su posicionamiento como un destino diverso, auténtico y altamente competitivo en el escenario global.

