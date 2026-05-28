Panamá realiza estudios pioneros de la nutria con apoyo de Coiba AIP y la UNAM

Dos jóvenes investigadores panameños lideran proyectos científicos en las cuencas de los ríos Santa María y La Villa para generar los primeros datos ecológicos sobre la Nutria Mesoamericana en el país.
Investigadores desarrollan estudios pioneros sobre la Nutria Mesoamericana en cuencas nacionales
• Las investigaciones cuentan con el respaldo de Coiba AIP y la UNAM, buscando establecer estrategias de conservación para una especie clave en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Dos jóvenes investigadores panameños desarrollan estudios pioneros sobre la Nutria Mesoamericana (Lontra annectens) en importantes cuencas hidrográficas del país, con el objetivo de generar los primeros datos ecológicos sobre esta especie en Panamá. La joven Gabriela Quintana, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), estudia su abundancia y distribución en la cuenca alta del río Santa María en Veraguas; por su parte, el joven Ángel Pérez, de la Universidad de Panamá sede Azuero, investiga todo el contexto de la dieta de esta especie en la cuenca media del río La Villa, en la provincia de Herrera.
Este trabajo investigativo, que también implica una evaluación sobre la percepción de las comunidades de la región respecto a esta especie, recibe apoyo y asesoramiento de la Estación Científica Coiba AIP y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ambos estudios están liderados por el Dr. Eric E. Flores, científico e investigador de Planta de Coiba AIP, y el Dr. Pablo Hernández de la UNAM, y los mismos permitirán conocer datos ecológicos sobre poblaciones de la nutria en las provincias centrales, posibilitando así generar futuras estrategias para su conservación en todo el país.
Situación en las listas rojas de conservación
De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ocho de las trece especies de nutrias se encuentran en las listas rojas debido a su rápida disminución a causa de factores como la deforestación, la caza indiscriminada, el comercio de sus pieles, la tenencia ilegal, así como la contaminación y degradación de sus hábitats naturales. Pese a esto, la Nutria Mesoamericana aún no ha sido evaluada propiamente debido a su reciente designación como especie, por lo que las investigaciones de los estudiantes panameños serán un aporte directo a esta evaluación internacional.
Además, la nutria cumple un importante papel ecológico en los ecosistemas acuáticos, ya que ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de peces y otros organismos, funcionando también como un indicador de la buena salud de ríos y humedales. Por ello, su conservación contribuye de manera directa a proteger la biodiversidad y la calidad de los recursos hídricos en las regiones de estudio.
Conmemoración del Día Internacional de la Nutria
Este miércoles 27 de mayo se celebra internacionalmente el Día Mundial de la Nutria, una fecha que busca concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación crítica que atraviesa este animal debido a las numerosas amenazas que enfrenta en su entorno. La fecha se conmemora desde el año 2014 por iniciativa del International Otter Survival Fund (Fondo Internacional para la Supervivencia de las Nutrias), organización con la que colaboran activamente los doctores Flores y Hernández.
Sobre la Estación Científica Coiba AIP
Creada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), la Estación Científica Coiba AIP cuenta con personería jurídica inscrita desde el 14 de julio de 2009. En sus estatutos se destaca como principal acción jurídica el desarrollo y promoción de actividades de ciencia, tecnología y educación, orientadas al estudio y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales del Parque Nacional Coiba, el área especial de protección marina, la zona de amortiguamiento del Parque y otras áreas del territorio nacional. La existencia de una Asociación de Interés Público (AIP) enfocada en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente resulta esencial para el desarrollo científico de Panamá.
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