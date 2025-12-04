Panamá lidera reunión de COMITRAN para impulsar el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035

Panamá, bajo la presidencia pro tempore de COMITRAN, acogió la LVI Reunión de Ministros de Transporte de Centroamérica para debatir la implementación del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035.

Ministros de Transporte de Centroamérica se reúnen en Panamá para fortalecer el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035

• El viceministro panameño Iván De Ycaza destacó que el objetivo es fortalecer la conectividad y la infraestructura, elementos cruciales para el desarrollo económico y la integración regional.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de acelerar la implementación del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, Panamá sirvió de anfitrión para la Quincuagésima sexta (LVI) Reunión del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN). El viceministro de Obras Públicas de Panamá, Iván De Ycaza, fue el encargado de recibir a los ministros y viceministros que participaron en el encuentro.

Panamá, que ejerce la presidencia pro tempore del Consejo Sectorial de COMITRAN bajo el liderazgo del ministro del MOP, José Luis Andrade, ha impulsado iniciativas clave para la mejora de la conectividad en la región centroamericana.

Impulso a la Conectividad Regional

Durante su discurso de bienvenida, el viceministro De Ycaza resaltó la importancia estratégica de la reunión. Indicó que “el propósito que nos une es claro: impulsar la conectividad, fortalecer la movilidad y la infraestructura regional, elementos fundamentales para el desarrollo económico, el comercio y el bienestar social de Centroamérica”.

El viceministro subrayó que la mejora en la infraestructura es un motor de la integración regional, al señalar que “cada carretera y cada corredor logístico representan un paso hacia una región más integrada, más fuerte y más resiliente”.

Agenda y Participantes de la Reunión

La agenda de la LVI reunión de COMITRAN estuvo enfocada en discutir los principales temas técnicos previamente abordados por especialistas de Centroamérica. El objetivo central de las discusiones fue la materialización del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035.

Este plan busca fortalecer la integración y el desarrollo económico de los países de la región mediante la modernización de la infraestructura multimodal. Su implementación apunta a mejorar la eficiencia, seguridad y competitividad tanto en el transporte de carga como en el de personas.

Acompañaron al viceministro De Ycaza el secretario general del MOP, Ricardo Enrique Icaza; la directora de Presupuesto, Ritzy Aparicio; el director nacional de Mantenimiento del MOP, Robby Rovira; y Manuel Alvarado, del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. También participaron autoridades de distintos países centroamericanos.

