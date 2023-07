Panamá se convierte en el epicentro de las tecnologías emergentes con la quinta edición del evento MOVE ON, organizado por Cable & Wireless Business

El evento MOVE ON, organizado por Cable & Wireless Business en Panamá, reúne a expertos nacionales e internacionales en tecnología para presentar las últimas tendencias y oportunidades en el ámbito empresarial

La plataforma de aprendizaje y networking destaca la importancia de la digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital para mejorar la gestión comercial y la experiencia del cliente

(22/Jul/2023 – web) Panamá.- El panorama tecnológico del mundo se reajustó en los últimos 4 años y desde esta perspectiva, las empresas están apuntando hacia nuevos estándares de experiencias y proximidad hacia sus clientes.

Afortunadamente, la digitalización ofrece vínculos para conectar de forma inmediata con nuevos escenarios de interacción, que facilitan la adopción de infraestructuras digitales que están acelerando la transición tecnológica y evidencian la clara necesidad por incorporar mejores prácticas en los negocios con soluciones de valor; diseñadas con el propósito de hacer de la optimización, la prioridad.

Estos temas son parte de las perspectivas abordadas por Marcelo Burman, CEO de Connecta B2B; Hernán Roth, Director Senior de Veritas; Ana Margarita Reyes, CEO de Maiwei; Sergio Aldano, CEO de Silice; Francisco Gato, representante de McKinsey & Company y Juan Pablo Barboza, Director de BE Evolution —quienes tuvieron una importante participación como conferencistas internacionales del MOVE ON— y destacaron las oportunidades de potenciar los telcos para mejorar la gestión comercial dentro de los sectores de consumo masivo; apoyados en las tecnologías más demandadas: ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital.

Hacer más exitosos los negocios y transformar la experiencia son factores cruciales con los cuales se determina la continuidad de las empresas en la era digital que hoy representa el 70% del mundo y donde MOVE ON ha encontrado el escenario ideal para aportar enfoques y criterios de impacto en su quinta edición con el lema “Tus clientes, el día después del mañana”.

MOVE ON es una plataforma de aprendizaje, conocimientos y networking organizada por la división comercial Cable & Wireless Business donde participan líderes y expertos nacionales e internacionales quienes durante un día presentan a las empresas, corporaciones y empresarios de todos los sectores, la realidad actual de las tecnologías emergentes que están transformando, digitalizando y acercando a las empresas a nuevas experiencias a través de soluciones de conectividad, ciberseguridad, protección de datos, big data, transformación digital, inteligencia artificial y muchas otras innovaciones para la rentabilidad y operatividad de los negocios.

MOVE ON contó con más de 30 stands de exhibiciones con las nuevas plataformas tecnológicas de las principales marcas del mercado como Huawei, Fortinet, Veritas, Cisco, Microsoft, Aruba, Honor, Grupo Visión, Genetec, Hitachi Vantara, Hypernova Labs, Hewlett Packard Enterprise, Soluciones Seguras, Technology Bureao, Krillenergy, ManageEngine, Prides,TR-Consultores, Dynatrace, Byte SW, Dell, Next, Trend Micro, Tracker GPS, Eset, Licencias On Line, Ultra Tech Inc, Datakubex, Edupan y Xplor y que incluyó también salas de reuniones asesoradas por arquitectos de soluciones en IT, además de expertos quienes presentaron lo último en transformación digital e inteligencia artificial del mercado con un escenario de avances, servicios, informática y telecomunicaciones de primer nivel.

El evento centró su atención en temas de ciberresiliencia, digitalización y conectividad que han tomado parte esencial de los negocios en el mundo post pandemia y donde expertos en estos temas presentaron el panorama de este espectro mundial.

Nuevamente, Panamá se convirtió en el “epicentro de las tendencias tecnológicas” con esta importante jornada de alta tecnología liderada por C&W Business, con el objetivo de acercar a las empresas a una mejor plataforma de acceso y conectividad a través de modernas y trasformadoras aplicaciones y soluciones que están cambiando la experiencia en los negocios y empresas a través de la tecnología.

