Panamá se prepara para recibir el Año Nuevo Chino 2026 bajo el signo del Caballo de Fuego

CONECHI anuncia desfile y feria cultural para celebrar el Año Nuevo Chino 2026

• La ministra Beatriz Carles lideró el anuncio de una agenda que incluye desfiles de carros alegóricos y ferias de emprendimiento en el Barrio Chino de El Dorado.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una conferencia de prensa marcada por la riqueza cultural y el simbolismo tradicional, el Consejo Nacional de la Etnia China (CONECHI) formalizó el anuncio de las festividades correspondientes al Año Nuevo Chino 2026. Esta edición, que se celebrará oficialmente el próximo 22 de febrero, estará regida por la figura del Caballo de Fuego, un emblema que representa la prosperidad, la energía y la determinación para avanzar hacia un futuro más inclusivo y solidario.

El Dorado: Epicentro de la integración cultural

La ministra de Desarrollo Social y presidenta del CONECHI, Beatriz Carles, confirmó que el Barrio Chino de El Dorado ha sido el escenario elegido para albergar los dos eventos principales: una feria cultural de gran escala y el tradicional desfile. Por segundo año consecutivo, esta iniciativa busca consolidarse como una de las manifestaciones interculturales más relevantes del país, sirviendo como un espacio de encuentro para exaltar el aporte social, económico y humano de la comunidad china en Panamá.

La ministra Carles subrayó que, desde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se promueve la preservación de la identidad cultural dentro de un contexto plural. En sus palabras, estas festividades son un testimonio de cómo la participación comunitaria fortalece el tejido humano que sostiene a la nación panameña.

Desfile y reactivación económica local

El desfile del Año Nuevo Chino 2026 promete ser una exhibición vibrante de disciplina y creatividad. Según los detalles ofrecidos por Sandra Chan, subsecretaria del CONECHI, la actividad contará con la participación de diversas instituciones públicas, bandas escolares y asociaciones cívicas. Los asistentes podrán disfrutar de carros alegóricos diseñados para resaltar la integración y la fusión de ambas culturas.

De manera paralela, la feria cultural se enfocará en potenciar el talento de emprendedores locales y la gastronomía de chefs panameños. Esta propuesta busca visibilizar la simbiosis culinaria entre la tradición china y la identidad local, funcionando como un motor de desarrollo económico para el sector. Además, el programa artístico en tarima contará con la intervención de jóvenes talentos, reafirmando el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de estas tradiciones.

La planificación de este evento ha involucrado un esfuerzo interinstitucional que incluye al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Autoridad de Turismo de Panamá y estamentos de seguridad, junto al respaldo de la empresa privada, garantizando una celebración segura y de alto impacto para los miles de visitantes que se esperan en febrero.

