Panamá es sede de la Asamblea General del FSC que reúne a 1,200 expertos mundiales

Más de 1,200 delegados del FSC se congregan en Panamá para impulsar el manejo forestal responsable

• El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó al FSC como un aliado estratégico para detener la deforestación y conectar la conservación con el comercio sostenible.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se ha convertido esta semana en el punto de encuentro mundial para líderes, expertos, empresas, comunidades y organizaciones comprometidas con el manejo responsable de los bosques. La capital panameña es la sede de la Asamblea General del Forest Standarship Council (FSC), que se celebra bajo el lema «Unidos por los bosques, impulsamos un cambio global».

El Consejo de Administración Forestal (FSC) es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el manejo responsable de los bosques en todo el mundo. A través de su sistema de certificación, la entidad garantiza que los productos de origen forestal provienen de fuentes sostenibles, lo que beneficia tanto a las comunidades como a la biodiversidad.

Cooperación Global para la Sostenibilidad Forestal

El evento del FSC congrega en Panamá a más de 1,200 delegados provenientes de más de 90 países. Entre los participantes se encuentran representantes gubernamentales, de comunidades forestales, pueblos indígenas, académicos, organizaciones ambientales y el sector privado. El objetivo central es fortalecer el diálogo y la cooperación para avanzar hacia un modelo global de manejo forestal sostenible, trazable y alineado con los nuevos desafíos ambientales y comerciales del planeta.

Durante el acto inaugural, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dio la bienvenida a los delegados en nombre del Gobierno y el pueblo de Panamá. El ministro destacó el compromiso del país con la conservación y el aprovechamiento sostenible de sus bosques, los cuales cubren más del 65% del territorio nacional.

“El FSC es un aliado estratégico clave para detener la deforestación y conectar el comercio, la conservación y el bienestar social bajo un mismo propósito: cuidar y proteger los bosques de Panamá y del planeta y así garantizar su contribución al desarrollo sostenible”, señaló el ministro Juan Carlos Navarro.

El ministro también subrayó que, debido a su posición geográfica, su liderazgo ambiental y su papel como centro logístico global, Panamá se consolida como un escenario ideal para impulsar la cooperación internacional en torno al ambiente y la sostenibilidad forestal.

La Asamblea del FSC 2025 servirá como un espacio crucial para promover la innovación, el diálogo intersectorial y la generación de compromisos concretos que fortalezcan el papel de los bosques frente al cambio climático y la eliminación de la deforestación a nivel mundial.