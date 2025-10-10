Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar reunirá a 2.400 científicos en Panamá en 2026

Panamá será la sede del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) 2026

• El Ministro encargado de Ambiente de Panamá destacó que ser sede de COLACMAR 2026 es un privilegio geográfico que reafirma al país como un referente en conservación marina e investigación oceanográfica.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá será la sede en 2026 de uno de los encuentros científicos más importantes de la región: el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR 2026). El evento se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá y se espera la asistencia de más de 2.400 congresistas, incluyendo investigadores, académicos, estudiantes y profesionales vinculados a los estudios y la conservación marina.

El COLACMAR 2026 está liderado por la Estación Científica Coiba AIP y su comité organizador, y cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE). El objetivo principal del congreso es facilitar el intercambio de conocimientos y generar propuestas conjuntas para enfrentar los desafíos que impactan los ecosistemas marinos y costeros de América Latina.

Panamá: País Puente y Referente en Conservación

Durante la conferencia de lanzamiento del evento, el ministro encargado de Ambiente, Oscar Vallarino, destacó el privilegio de ser anfitrión de este encuentro regional. Vallarino definió el congreso como una oportunidad crucial para robustecer el vínculo entre la ciencia y la formulación de políticas públicas.

El ministro encargado enfatizó la vocación de Panamá como «país puente, de diálogo y de cooperación», una identidad que se ve reforzada por su ubicación estratégica como «punto de encuentro natural entre el océano Pacífico y el mar Caribe».

Vallarino mencionó los logros del país en materia de protección marina, destacando que:

• Panamá ha sido reconocido internacionalmente por la protección de áreas marinas como Cordillera de Coiba y Banco Volcán.

• Más de la mitad de las aguas territoriales panameñas se encuentran bajo protección.

• Se ha mejorado la capacidad científica nacional con la creación del nuevo Centro Nacional de Datos Oceanográficos y Marinos.

Liderazgo Académico y Confianza Regional

Edgardo Díaz Ferguson, presidente del Congreso COLACMAR 2026, subrayó la relevancia del evento, indicando que es el encuentro académico de mayor importancia en las ciencias marinas y oceanográficas de América Latina. Por más de 40 años, COLACMAR ha consolidado su liderazgo, promoviendo el avance de las ciencias emergentes y apoyando a las comunidades vinculadas al mar a través de nuevas alianzas y el intercambio de tecnologías de vanguardia.

Estación Científica Coiba: Investigación para la Conservación, enlace Relevante, https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia-ciencia/estacion-cientifica-coiba

Por su parte, Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, señaló que la selección del país como sede refleja la confianza de la comunidad científica regional en Panamá, un país comprometido con la integración marina y el desarrollo sostenible.

El programa de COLACMAR 2026 incluirá simposios temáticos, conferencias magistrales y talleres especializados, donde se abordarán temas cruciales como la contaminación marina, el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. MiAMBIENTE extiende una invitación a la comunidad científica internacional a participar, un encuentro que posicionará aún más a Panamá como centro de convergencia para el conocimiento y la cooperación en favor de la salud de los mares.