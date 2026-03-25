La Unión Europea y Panamá fortalecen alianzas verdes en el Encuentro Anual de Euroclima

Euroclima 2026: Panamá lidera el diálogo regional sobre inversión y transición justa

• El Gobierno de Panamá y la Unión Europea inauguran un espacio de alto nivel para unificar prioridades de inversión verde y cooperación técnica en América Latina y el Caribe.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se posiciona como el epicentro del diálogo ambiental internacional al ser el país anfitrión del Encuentro Anual de Euroclima 2026. Este evento de alto nivel reúne a delegados gubernamentales, organismos internacionales y entidades financieras de Europa, América Latina y el Caribe con el propósito de ampliar los espacios de cooperación birregional y el intercambio de experiencias en políticas públicas climáticas.

Alianzas estratégicas y la estrategia Global Gateway

El encuentro es organizado de forma conjunta por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Unión Europea, a través de su Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) y la Delegación en Panamá. La iniciativa se alinea con la estrategia Global Gateway, orientada a fomentar una transición verde y justa mediante alianzas equitativas y estándares de sostenibilidad. La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, enfatizó que la unidad entre regiones es una necesidad para fortalecer la resiliencia comunitaria y proteger la biodiversidad global.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que la elección de Panamá como sede refleja la confianza internacional en el país como plataforma para construir las «alianzas verdes del futuro». Durante las sesiones, se abordarán ocho áreas estratégicas, incluyendo la movilidad sostenible, gestión del agua, economía circular y financiamiento climático, bajo el enfoque del Team Europe.

El Nature Pledge y la ruta hacia la COP31

En el marco de este evento, Juan Carlos Monterrey, representante especial de cambio climático en Panamá, destacó que la naturaleza es el eje central del desarrollo nacional. Para ello, el país avanza mediante el Nature Pledge, una hoja de ruta que integra la protección de océanos, la reducción de plásticos y la gestión de residuos en una visión común de desarrollo sostenible alineada con acuerdos internacionales.

El Encuentro Anual de Euroclima 2026 cuenta con la participación de 33 naciones y representantes de la Comisión Europea. Durante tres días de trabajo, los socios identificarán oportunidades de inversión pública y privada para acelerar la transición energética en la región. Estas conversaciones resultan fundamentales para la preparación de los hitos internacionales de 2026, trazando el camino estratégico hacia la COP31.

Sobre el programa

Euroclima es implementado por un consorcio de agencias que incluyen a la AECID, el Grupo AFD (Expertise France), la CEPAL, la FIAPP, la GIZ, el PNUMA y el PNUD. Esta colaboración técnica permite asegurar la coherencia entre las políticas locales y la Agenda de Inversiones de Global Gateway, promoviendo un crecimiento inclusivo y resiliente en toda América Latina y el Caribe.

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