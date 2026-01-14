SBCC Summit 2026 reunirá en Panamá a expertos de 125 países en desarrollo sostenible

Panamá será sede de la cumbre mundial SBCC Summit 2026 sobre cambio social

• Panamá reafirma su posición como centro de convenciones internacional al ser elegido sede de la Cumbre de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento en junio de 2026.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La República de Panamá consolida su posicionamiento como centro estratégico para eventos internacionales tras confirmarse que será la sede de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC Summit) 2026. Este encuentro, reconocido como el principal foro mundial para profesionales del desarrollo sostenible, se llevará a cabo del 22 al 26 de junio de 2026 en las instalaciones del Panama Convention Center.

Impacto internacional y capacidad logística

Durante cinco días, la cumbre reunirá a una delegación de más de 1,800 participantes, que incluye a investigadores, periodistas, responsables de políticas públicas, donantes y defensores de la juventud provenientes de más de 125 naciones.

Gloria De León, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá, señaló en tercera persona que la designación del país como anfitrión ratifica la confianza en la infraestructura y conectividad nacional. De León subrayó que la realización del SBCC Summit generará un impacto positivo directo en la ocupación hotelera, el consumo de servicios locales y la proyección de la imagen de Panamá en el exterior como un nodo de congresos globales.

Ejes temáticos y enfoque estratégico

Bajo el lema “El poder de la conexión: reimaginando el conocimiento, la acción y la equidad en un panorama cambiante de la SBCC”, el evento priorizará la innovación y la colaboración frente a desafíos globales actuales como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la salud pública.

La copresidenta de la Secretaría de la Cumbre y directora del Johns Hopkins Center for Communication Programs, Debora B. Freitas López, describió el encuentro como un movimiento para replantear la colaboración en favor de sociedades más justas en un contexto de crisis climática y cambios en los modelos de financiamiento.

La estructura del programa se fundamenta en cuatro pilares:

• Conexión y relaciones: Enfocado en el liderazgo compartido y la construcción de confianza.

• Conocimiento y evidencia: Orientado a redefinir la validez de las pruebas científicas y sociales.

• Acción e impacto: Dirigido a la resiliencia social mediante la movilización de sistemas.

• Inclusión y equidad: Basado en el uso ético de la tecnología y la promoción de la justicia narrativa.

Respaldo institucional

La organización de la cumbre es liderada por el Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP) y el Centre for Communication and Social Impact (CCSI), con el apoyo de diversas entidades globales. A nivel local, el SBCC Summit cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, asegurando la coordinación necesaria para este evento de escala mundial.

Foto: De izquierda a derecha: Bianca Damiani, Oficial de Desarrollo de Negocios Johns Hopkins; Débora Freitas López, copresidenta de la Secretaría de la Cumbre y directora ejecutiva del Johns Hopkins Center for Communication Programs; Gloria De León, Administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Rossana Muñiz, Directora de Servicios de Protección Social (DISPROS) del Ministerio de Desarrollo Social MIDES.

