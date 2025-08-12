Panamá será sede del 1er Congreso de Seguridad de las Américas del 28 al 30 de agosto

Congreso de Seguridad de las Américas reunirá a más de 500 líderes en Panamá

Del 28 al 30 de agosto, Panamá acogerá el 1er Congreso de Seguridad de las Américas, con más de 500 líderes regionales.

Organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada, el evento busca construir una seguridad humana y cooperativa.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Del 28 al 30 de agosto, la ciudad de Panamá acogerá el 1er Congreso de Seguridad de las Américas, un evento internacional que reunirá a más de 500 líderes gubernamentales, expertos en seguridad, altos mandos militares, autoridades civiles, académicos y representantes del sector privado para abordar los desafíos actuales en materia de seguridad pública, privada, tecnológica y ciudadana.

Organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y FECOLSEP, con respaldo de entidades internacionales, el Congreso se proyecta como un espacio estratégico para el intercambio de buenas prácticas, cooperación interinstitucional y propuestas innovadoras frente al nuevo mapa del riesgo regional.

Entre los temas centrales se destacan: reforma laboral, derechos humanos, revolución tecnológica, neuroseguridad, inteligencia artificial (IA), prevención de delitos y riesgos en la era digital. El evento busca dar respuesta a fenómenos como amenazas híbridas, migración, crimen organizado y el impacto de la IA en los modelos de seguridad.

Durante tres días, los asistentes participarán en ponencias magistrales, paneles internacionales, conversatorios temáticos y espacios de networking. Además, se presentarán las últimas innovaciones en vigilancia, análisis de datos, automatización de procesos y gestión del riesgo empresarial.

“Este congreso busca abrir el diálogo entre el sector privado, las autoridades estatales y la sociedad civil para construir una seguridad humana, basada en la tecnología, la cooperación y el respeto por los derechos fundamentales”, afirmó César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

El evento reunirá a miembros de la fuerza pública, empresarios, asesores, consultores, administradores de propiedad horizontal, jefes de seguridad, investigadores, gobernadores, alcaldes y ministros, así como líderes empresariales de sectores estratégicos. También incluirá actividades culturales, como un recorrido turístico por la ciudad de Panamá, y cerrará con una jornada de networking para fortalecer el relacionamiento regional.

Con contenidos inéditos, expertos internacionales y experiencias innovadoras, el Congreso representa una oportunidad clave para quienes buscan comprender y transformar los modelos de seguridad en América Latina.