Presentan política regional de CTI abierta para Centroamérica y República Dominicana

Panamá lidera simposio sobre CTI abierta e inclusiva para el desarrollo regional

• Con el auspicio del IDRC de Canadá, se consolida un programa regional de formación orientado a fortalecer las capacidades de innovación abierta y colaboración científica.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La República de Panamá se convirtió en la sede oficial del Simposio «CTI abierta e inclusiva: redefiniendo la producción y el intercambio de conocimiento para el desarrollo sostenible». Este encuentro representa un avance fundamental en el Proyecto Regional enfocado en la Política Centroamericana para la Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta, así como en los mecanismos necesarios para medir su impacto directo en la sociedad.

Fortalecimiento de políticas regionales de ciencia

La iniciativa tiene como propósito central robustecer las capacidades de las entidades de ciencia, tecnología e innovación en Centroamérica y República Dominicana. El Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó que el fortalecimiento de una política de CTI abierta e inclusiva constituye un compromiso ético para abrir el conocimiento de laboratorios y academias hacia un diálogo con comunidades, jóvenes y sectores históricamente excluidos. Según el secretario, esto permitirá que la inversión en conocimiento se traduzca en bienestar social tangible y desarrollo sostenible.

Diagnóstico y ejes estratégicos del proyecto

Durante el periodo comprendido entre 2023 y 2026, el proyecto desarrolló investigaciones para establecer el estado del arte y diagnósticos sobre la situación actual de las políticas científicas en la región SICA. Estos esfuerzos culminaron en el diseño del «Marco regional de política centroamericana de CTI abierta e inclusiva», el cual se estructura bajo cinco ejes de trabajo fundamentales:

• Capacidades institucionales.

• Innovación abierta y transferencia tecnológica.

• Inclusión y acceso abierto.

• Sustentabilidad y gestión ambiental.

• Cooperación regional y redes colaborativas.

Colaboración y formación estratégica

El Dr. Yen Caballero González, coordinador de la Unidad Ejecutora del proyecto, señaló que la CTI abierta actúa como un motor de crecimiento para la academia, el sector productivo y el Estado, optimizando recursos mediante redes de colaboración. El proyecto concluyó con la ejecución de un programa regional de formación titulado «Colaborar para transformar», orientado a cambiar la forma en que se comparte el conocimiento tecnológico en la región.

El simposio contó con la participación de representantes gubernamentales, empresa privada, sociedad civil y autoridades de los órganos nacionales de ciencia y tecnología (ONCYT). Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre Senacyt Panamá, Fundación Ciudad del Saber, CSUCA, SICA y CTCAP, contando con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC).

