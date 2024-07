Panamá suspende relaciones diplomáticas con Venezuela tras elecciones presidenciales

Panamá exige transparencia en las elecciones venezolanas y retira su personal diplomático

En respuesta al cierre unilateral del espacio aéreo por parte del gobierno venezolano y a los cuestionables resultados electorales, Panamá llama a una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación en Venezuela.

El gobierno panameño retira a su personal diplomático de Venezuela, manifestando que no será condescendiente ante la manipulación política y exigiendo respeto a la genuina voluntad popular del pueblo venezolano

(29/Jul/2023 – web) Panamá.- En un momento de suma importancia para América Latina y para los demócratas del continente, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ha tomado decisiones trascendentales en la política exterior del país, en respuesta a los recientes eventos en Venezuela.

El presidente Mulino recordó los difíciles momentos que Panamá vivió en 1989, cuando la comunidad internacional ignoró la decisión del pueblo panameño tras las elecciones frustradas y anuladas por Noriega, resultando en una invasión extranjera y un largo proceso de reestructuración político-jurídica en la región. «El voltear hacia otro lado, el hacer pronunciamientos de medias tintas, el simplemente ignorar la decisión del pueblo panameño en sus urnas, fue precedente nefasto para muchas cosas en nuestro país,» señaló.

El deterioro de las relaciones con Venezuela se ha hecho evidente en los últimos días, especialmente tras el cierre unilateral del espacio aéreo por parte del gobierno venezolano para los vuelos de Copa Airlines, y los cuestionables resultados electorales que declararon a Nicolás Maduro como ganador. «No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela,» afirmó Mulino.

El presidente dejó claro que Panamá no será condescendiente ante la manipulación política y la expulsión de ciudadanos a través de sus fronteras para aliviar situaciones dramáticas no resueltas por el gobierno venezolano. «Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular,» enfatizó. Mulino hizo referencia a la doctrina Betancur, elaborada a principios de 1990, la cual estipula que los regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático.

Como respuesta a la situación, el gobierno panameño ha decidido retirar su personal diplomático de Venezuela y suspender las relaciones diplomáticas hasta que se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación. Además, Panamá convocará una reunión del Consejo Permanente de la OEA para discutir la situación en Venezuela y apoyar los esfuerzos regionales y multilaterales que honren la genuina voluntad popular del pueblo venezolano.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Mulino respondió a varias preguntas de los medios presentes, dejando claro que la decisión tomada es firme y se enmarca dentro de los parámetros del derecho internacional público. También expresó su preocupación por el posible aumento del flujo de migrantes venezolanos hacia Panamá y la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar su integridad y facilitar su tránsito hacia los Estados Unidos.

El canciller panameño, presente en la conferencia, confirmó que ha mantenido conversaciones con la líder opositora María Corina Machado, quien siempre estuvo convencida del triunfo del cambio en Venezuela. Sin embargo, desde los recientes eventos electorales, ha sido imposible comunicarse con ella.

El presidente Mulino concluyó reafirmando su compromiso con los principios democráticos y la voluntad del pueblo panameño de no convertirse en cómplices de las irregularidades ocurridas en Venezuela.