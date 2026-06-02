Panamá y Grecia consolidan alianzas estratégicas para fortalecer el comercio mundial

Tras concluir la sesión de trabajo, se efectuó una reunión ampliada entre las delegaciones oficiales donde ambos presidentes fueron condecorados con altas distinciones institucionales:

• El presidente Tasoúlas confirió al presidente Mulino la Gran Cruz de la Orden del Redentor, fundada en 1829, la cual representa la más antigua y alta distinción honorífica que otorga la República Helénica a mandatarios internacionales en reconocimiento a su contribución en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

• El presidente Mulino entregó al presidente Tasoúlas la condecoración nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Collar, creada en 1953, por su rol como defensor de la democracia y gestor de la cooperación marítima entre las autoridades de ambos países.

Actos protocolares y comitiva oficial

Previo a la reunión en la sede presidencial, el mandatario panameño asistió a la plaza Syntagma en compañía del viceministro de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia, Stefanos Gkikas, para participar en una ceremonia oficial en el Monumento del Soldado Desconocido, lugar donde efectuó un saludo protocolar y depositó una ofrenda floral.

La delegación oficial que participó en la visita a la presidencia estuvo integrada por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; Julie Lymberopulos, embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia; Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Salomón Shamah, director general de Promoción Turística de Panamá (PROMTUR); Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; y Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: