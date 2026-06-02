Panamá y Grecia consolidan alianzas estratégicas para fortalecer el comercio mundial

Los presidentes José Raúl Mulino y Konstantínos Tasoúlas coincidieron en la responsabilidad que comparten ambas naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la navegación pacífica internacional y el libre tránsito de mercancías.
José Raúl Mulino destaca el rol de Panamá y Grecia en el comercio mundial
• Durante un encuentro oficial en Atenas, los mandatarios destacaron los sólidos vínculos marítimos mutuos y el compromiso por defender el derecho internacional frente a los desafíos logísticos globales.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Atenas, Grecia.- El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, coincidió con su homólogo de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, en la enorme responsabilidad que tienen ambos países como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante la situación internacional actual para asegurar la navegación pacífica y el flujo constante que requiere el comercio mundial. Durante la reunión, los mandatarios destacaron la relevancia de ambas naciones como pilares estratégicos de la logística global y la marina mercante.
Compromiso con la marina mercante y el derecho internacional
El mandatario panameño reconoció a Grecia, durante la reunión ampliada celebrada en el Palacio Presidencial, como el mayor usuario del hemisferio occidental de la bandera panameña en su marina mercante. El presidente Mulino explicó en tercera persona que su visita al país europeo funciona como una señal de compromiso, trabajo serio y objetivo para proteger a quienes portan el pabellón de Panamá, señalando que detrás de ellos existen deberes, derechos y una estructura sólida garantizada por un Estado de derecho que otorga una ventaja competitiva frente a otras franquicias del mercado.
Asimismo, el jefe de Estado panameño añadió que el Canal de Panamá posee un carácter neutral, producto de un pacto internacional suscrito en la actualidad por más de 43 países que brinda la certeza de que, tanto en tiempos de paz como de guerra, la vía interoceánica puede seguir abierta de forma segura a todas las naves de la comunidad internacional. El gobernante panameño manifestó en tercera persona su aspiración de que la situación geopolítica internacional se calme y se logren acuerdos duraderos que permitan que el estrecho de Ormuz vuelva a constituir un tránsito seguro para todas las embarcaciones que lo utilizan para el intercambio comercial.
Similitud de oportunidades y condecoraciones oficiales
Durante el encuentro bilateral, el presidente Mulino manifestó al presidente Tasoúlas su interés en abrir espacios de colaboración económica para que la comunidad helénica enfoque sus inversiones en Panamá, aprovechando la similitud de oportunidades que poseen ambos países en los sectores marítimo, logístico, turístico y de mercadería.
Por su parte, el presidente de la República Helénica indicó en tercera persona que, a pesar de que ambas naciones se encuentran geográficamente distantes, existe un fuerte vínculo marítimo que forma parte de la historia y de la identidad de sus pueblos. El mandatario griego apuntó que los dos Estados defienden activamente los principios del derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y la libre navegación, promoviendo dichos valores en el marco de sus funciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Tras concluir la sesión de trabajo, se efectuó una reunión ampliada entre las delegaciones oficiales donde ambos presidentes fueron condecorados con altas distinciones institucionales:
• El presidente Tasoúlas confirió al presidente Mulino la Gran Cruz de la Orden del Redentor, fundada en 1829, la cual representa la más antigua y alta distinción honorífica que otorga la República Helénica a mandatarios internacionales en reconocimiento a su contribución en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
• El presidente Mulino entregó al presidente Tasoúlas la condecoración nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Collar, creada en 1953, por su rol como defensor de la democracia y gestor de la cooperación marítima entre las autoridades de ambos países.
Actos protocolares y comitiva oficial
Previo a la reunión en la sede presidencial, el mandatario panameño asistió a la plaza Syntagma en compañía del viceministro de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia, Stefanos Gkikas, para participar en una ceremonia oficial en el Monumento del Soldado Desconocido, lugar donde efectuó un saludo protocolar y depositó una ofrenda floral.
La delegación oficial que participó en la visita a la presidencia estuvo integrada por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; Julie Lymberopulos, embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia; Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Salomón Shamah, director general de Promoción Turística de Panamá (PROMTUR); Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; y Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá.
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