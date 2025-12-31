En Panama24Horas.com.pa agradecemos un año de metas compartidas y nuevos retos

Nuestro mensaje de fin de año: Gratitud y esperanza para nuestra gran familia

• Celebramos el cierre de un ciclo con gratitud profunda hacia nuestra audiencia, el motor que impulsa cada una de nuestras publicaciones.

(31/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Al llegar al final de este 2025, en Panama24Horas.com.pa nos detenemos para compartir un mensaje de fin de año que nace del agradecimiento más profundo. No vemos este cierre de ciclo simplemente como un cambio en el calendario, sino como la oportunidad perfecta para reconocer el valor de cada persona que ha caminado junto a nosotros: nuestra audiencia, nuestros aliados estratégicos y nuestro incansable equipo de colaboradores.

Gracias por elegirnos cada día

A nuestra audiencia, queremos decirle: gracias por su fidelidad. Ustedes son la razón de nuestro esfuerzo diario y quienes nos motivan a buscar la verdad y la precisión en cada noticia. Nos sentimos honrados de que nos permitan entrar en sus hogares, oficinas y dispositivos móviles para mantenerlos informados. Cada comentario, cada lectura y cada vez que comparten nuestro contenido, nos impulsan a ser mejores y a reafirmar nuestro compromiso con un periodismo que construye sociedad.

A nuestros aliados y colaboradores

Este camino no lo recorremos solos. A nuestros aliados comerciales y agencias, les agradecemos la confianza depositada en nuestra plataforma para amplificar sus mensajes; su apoyo es fundamental para la sostenibilidad de este proyecto informativo. De igual forma, extendemos un reconocimiento especial a nuestros colaboradores y periodistas. Su talento, dedicación y ética profesional son los pilares que sostienen la calidad de Panama24Horas.com.pa, y es gracias a su trabajo que hoy celebramos un año lleno de metas cumplidas.

Un futuro de esperanza y bienestar

Cerramos este año con la mirada puesta en el horizonte, llenos de optimismo por lo que vendrá. Nuestro mayor deseo es que el 2026 llegue cargado de salud, prosperidad y mucha paz para cada uno de ustedes. Queremos que el nuevo año sea el escenario donde sus proyectos más anhelados se hagan realidad. Por nuestra parte, seguiremos aquí, evolucionando y trabajando con la misma pasión de siempre para ser su fuente de noticias de confianza. ¡Feliz y venturoso año nuevo de parte de toda la familia de Panama24Horas.com.pa!

