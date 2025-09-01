Panameños denuncian irregularidades en celulares: 68 casos registrados por Acodeco

Garantías incumplidas lideran reclamos por celulares en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor reporta 68 quejas por celulares defectuosos o mal gestionados.

El 80% ya fue resuelto a favor del consumidor.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y julio del presente año, se registraron 68 reclamos formales relacionadas con la compra de teléfonos celulares, acumulando un monto total de B/.26,397.02 en controversias.

Según datos del Departamento de Decisión de Quejas, el mayor número de casos corresponde al incumplimiento de garantías, con 48 denuncias que suman B/.20,006.53.

Otras causas identificadas incluyen:

• Custodia de bien: 8 casos por B/.3,879.50

• Incumplimiento de servicio: 5 casos por B/.905.00

• Solicitud de devolución de dinero: 2 casos por B/.542.50

• Falta de información clara: 2 casos por B/.439.99

• Resolución anticipada de contrato: 2 casos por B/.33.50

• Vicio oculto en el equipo: 1 caso por B/.590.00

Del total de quejas, 55 fueron resueltas favorablemente para los consumidores, representando B/.19,384.26 en compensaciones o soluciones efectivas.

Ante este panorama, Acodeco recomienda a los compradores de celulares seguir prácticas responsables para evitar inconvenientes:

• Solicitar y conservar la factura de compra.

• Exigir certificados de garantía, preferiblemente con cobertura extendida.

• Leer cuidadosamente las instrucciones de uso y pedirlas en español si están en otro idioma.

• Aplicar las recomendaciones del fabricante y cuidar el equipo adecuadamente.

• Comparar precios y calidad antes de adquirir el producto.

• Verificar la existencia de talleres técnicos autorizados en Panamá, cercanos al punto de venta.

La entidad reitera su llamado a los consumidores que enfrenten irregularidades durante la compra de un celular, para que ejerzan su derecho a reclamar. Si el proveedor no responde adecuadamente, pueden acudir a Acodeco con la documentación correspondiente para iniciar el proceso formal de queja.

Esta acción fortalece la protección de los derechos del consumidor y promueve prácticas comerciales más transparentes en el mercado tecnológico panameño.