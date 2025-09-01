Panameños denuncian irregularidades en celulares: 68 casos registrados por Acodeco

Entre enero y julio, Acodeco recibió 68 reclamos por celulares, siendo el incumplimiento de garantía la principal causa. Más de B/.26 mil están en disputa.
Garantías incumplidas lideran reclamos por celulares en Panamá
La Autoridad de Protección al Consumidor reporta 68 quejas por celulares defectuosos o mal gestionados.
El 80% ya fue resuelto a favor del consumidor.
(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y julio del presente año, se registraron 68 reclamos formales relacionadas con la compra de teléfonos celulares, acumulando un monto total de B/.26,397.02 en controversias.
Según datos del Departamento de Decisión de Quejas, el mayor número de casos corresponde al incumplimiento de garantías, con 48 denuncias que suman B/.20,006.53.
Otras causas identificadas incluyen:
• Custodia de bien: 8 casos por B/.3,879.50
• Incumplimiento de servicio: 5 casos por B/.905.00
• Solicitud de devolución de dinero: 2 casos por B/.542.50
• Falta de información clara: 2 casos por B/.439.99
• Resolución anticipada de contrato: 2 casos por B/.33.50
• Vicio oculto en el equipo: 1 caso por B/.590.00
Del total de quejas, 55 fueron resueltas favorablemente para los consumidores, representando B/.19,384.26 en compensaciones o soluciones efectivas.
Ante este panorama, Acodeco recomienda a los compradores de celulares seguir prácticas responsables para evitar inconvenientes:
• Solicitar y conservar la factura de compra.
• Exigir certificados de garantía, preferiblemente con cobertura extendida.
• Leer cuidadosamente las instrucciones de uso y pedirlas en español si están en otro idioma.
• Aplicar las recomendaciones del fabricante y cuidar el equipo adecuadamente.
• Comparar precios y calidad antes de adquirir el producto.
• Verificar la existencia de talleres técnicos autorizados en Panamá, cercanos al punto de venta.
La entidad reitera su llamado a los consumidores que enfrenten irregularidades durante la compra de un celular, para que ejerzan su derecho a reclamar. Si el proveedor no responde adecuadamente, pueden acudir a Acodeco con la documentación correspondiente para iniciar el proceso formal de queja.
Esta acción fortalece la protección de los derechos del consumidor y promueve prácticas comerciales más transparentes en el mercado tecnológico panameño.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *