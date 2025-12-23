MOP ejecuta operativo de parcheo en el puente vehicular de Arraijancito

Mejoran seguridad vial en el puente vehicular de Arraijancito tras trabajos de mantenimiento

• El operativo de parcheo preventivo en el sector de Arraijancito forma parte de un plan de atención a puntos críticos en las vías principales de Panamá Oeste.

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Arraiján, Panamá.- Con el propósito de optimizar la movilidad en la provincia de Panamá Oeste, se llevó a cabo un operativo de mantenimiento en el puente vehicular de Arraijancito. Las labores consistieron en el parcheo de la carpeta asfáltica en los carriles que conducen hacia la ciudad capital, una medida orientada a elevar la calidad de la rodadura y fortalecer la seguridad vial de los miles de usuarios que utilizan esta estructura diariamente.

Ejecución y coordinación técnica

Los trabajos fueron desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo la gestión de la Dirección Regional Panamá Oeste 2. La intervención contó con la colaboración de la Dirección de Operación del Tránsito para el manejo del flujo vehicular, permitiendo la corrección efectiva de los tramos deteriorados en la superficie del puente. Estas acciones facilitan un tránsito más fluido en una de las zonas de mayor demanda vehicular del distrito.

Plan preventivo de mantenimiento

La ingeniera Iraida Ortega, en su rol de directora regional del MOP Panamá Oeste 2, explicó que estas actividades están integradas en un cronograma de mantenimiento preventivo. Según indicó la funcionaria en tercera persona, el objetivo principal es atender de forma oportuna los puntos críticos detectados en la infraestructura vial del área.

Ortega subrayó que las mejoras en el puente vehicular de Arraijancito son fundamentales para proporcionar mejores condiciones de manejo y reducir el riesgo de incidentes. Asimismo, confirmó que la institución mantendrá la programación de trabajos similares en diversas comunidades y sectores del distrito para beneficio de la población de Panamá Oeste.