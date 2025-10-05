Parque Nacional Chagres celebra 41 años de conservación ambiental

Parque Nacional Chagres celebra 41 años de conservación ambiental
Parque Nacional Chagres celebra 41 años de conservación ambientalMiAMBIENTE

MiAMBIENTE destacó la importancia estratégica del Parque Nacional Chagres en el suministro hídrico y la conservación nacional.

41 años del Parque Nacional Chagres: fuente hídrica clave para Panamá

• Autoridades y comunidades se reunieron para homenajear el rol ecológico y social del Parque Nacional Chagres en Panamá.

(04/Oct/2025 – web –  ) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) celebró el 41 aniversario del Parque Nacional Chagres (PNC), área protegida ubicada entre las provincias de Panamá y Colón, reconocida por albergar la cuenca que abastece de agua al Canal de Panamá y al sistema hídrico de la capital.

Durante el acto central, participaron Luis Carles, coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); Zorayda Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental; Pedro Garay y Yosmani Miller, directores regionales de Panamá Norte y Colón respectivamente; Euribiades A. González N., director del PNC; y Valentín Flores, representante de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

González destacó que el parque representa “la fuente de vida que sostiene a miles de panameños a través de sus ríos, bosques y montañas”, y subrayó el compromiso de los guardaparques como primera línea de defensa ante amenazas ambientales. También enfatizó el valor del parque para las comunidades vecinas, señalando que “la conservación y el desarrollo deben caminar de la mano”.

Luis Carles reconoció el papel del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Ambiental y MiAMBIENTE en el control de actividades ilegales dentro del área protegida. Además, anunció mejoras en el sistema de guardaparques, incluyendo el aumento de unidades para fortalecer la vigilancia y gestión del parque.

El evento incluyó intervenciones de líderes comunitarios, emprendedoras y voluntarios, quienes hicieron un llamado a reforzar la protección de la biodiversidad. Valentín Flores, de la ACP, calificó al PNC como “un tesoro nacional” y resaltó su rol en la preservación intergeneracional y la cooperación internacional.

La jornada concluyó con una feria ambiental, exposiciones educativas y recorridos guiados por el centro de exhibiciones. El parque, creado el 2 de octubre de 1984, tiene como misión preservar el bosque natural para garantizar agua potable, energía eléctrica y el funcionamiento del Canal de Panamá.

