Parque Nacional Chagres celebra 41 años de conservación ambiental

41 años del Parque Nacional Chagres: fuente hídrica clave para Panamá

• Autoridades y comunidades se reunieron para homenajear el rol ecológico y social del Parque Nacional Chagres en Panamá.

(04/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa ) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) celebró el 41 aniversario del Parque Nacional Chagres (PNC), área protegida ubicada entre las provincias de Panamá y Colón, reconocida por albergar la cuenca que abastece de agua al Canal de Panamá y al sistema hídrico de la capital.

Durante el acto central, participaron Luis Carles, coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); Zorayda Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental; Pedro Garay y Yosmani Miller, directores regionales de Panamá Norte y Colón respectivamente; Euribiades A. González N., director del PNC; y Valentín Flores, representante de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

González destacó que el parque representa “la fuente de vida que sostiene a miles de panameños a través de sus ríos, bosques y montañas”, y subrayó el compromiso de los guardaparques como primera línea de defensa ante amenazas ambientales. También enfatizó el valor del parque para las comunidades vecinas, señalando que “la conservación y el desarrollo deben caminar de la mano”.

Luis Carles reconoció el papel del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Ambiental y MiAMBIENTE en el control de actividades ilegales dentro del área protegida. Además, anunció mejoras en el sistema de guardaparques, incluyendo el aumento de unidades para fortalecer la vigilancia y gestión del parque.

El evento incluyó intervenciones de líderes comunitarios, emprendedoras y voluntarios, quienes hicieron un llamado a reforzar la protección de la biodiversidad. Valentín Flores, de la ACP, calificó al PNC como “un tesoro nacional” y resaltó su rol en la preservación intergeneracional y la cooperación internacional.

La jornada concluyó con una feria ambiental, exposiciones educativas y recorridos guiados por el centro de exhibiciones. El parque, creado el 2 de octubre de 1984, tiene como misión preservar el bosque natural para garantizar agua potable, energía eléctrica y el funcionamiento del Canal de Panamá.