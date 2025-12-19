Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba presenta avances en gestión y conservación

Fortalecen vigilancia en el Parque Nacional Coiba con nuevos guardaparques e infraestructura

• Autoridades de MiAMBIENTE y Coiba AIP anunciaron el refuerzo de la vigilancia y el progreso en la construcción de una nueva estación científica en el área protegida.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Panamá.- El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba celebró una sesión ordinaria en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, con el objetivo de abordar temas estratégicos para la gestión, conservación y desarrollo sostenible de esta área protegida y su Zona Especial de Protección Marina. Durante la jornada, se destacaron acciones concretas para fortalecer la vigilancia y la investigación científica en este sitio declarado Patrimonio Mundial Natural.

Fortalecimiento de la vigilancia y control ambiental

El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, subrayó la importancia del trabajo articulado entre instituciones estatales, gobiernos locales, la academia y las comunidades. Según el viceministro Vallarino, la protección efectiva del Parque Nacional Coiba es una prioridad que busca generar beneficios directos para la población mediante acciones de conservación con impacto social.

En este sentido, se anunció la incorporación de 300 nuevos guardaparques al pie de fuerza del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). Actualmente, el parque cuenta con un equipo de 25 guardaparques que realizan labores de custodia ininterrumpida las 24 horas del día. Esta medida refuerza la seguridad y la protección de los recursos naturales del área frente a diversas amenazas.

Innovación científica y monitoreo climático

Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo de la Estación Científica Coiba AIP, presentó los avances en la construcción de la nueva infraestructura científica del parque, un proyecto respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La inauguración de esta estación está prevista para el año 2026 y contará con laboratorios, sistemas de energía solar y plataformas digitales avanzadas.

La estación ya dispone de una boya oceanográfica que genera datos en tiempo real sobre variables ambientales. Esta información es compartida con la Universidad de Panamá, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y MiAMBIENTE para el estudio del impacto del cambio climático. Díaz-Ferguson señaló que el proyecto facilitará la investigación internacional y fortalecerá la educación ambiental para las nuevas generaciones.

Gobernanza local y gestión de residuos

En la reunión se informaron los avances en la ejecución del Fondo Coiba y la reactivación de los comités de finanzas y comunicación para asegurar la transparencia. Asimismo, el viceministro Vallarino entregó equipos para la gestión de residuos sólidos al alcalde de Las Palmas, Ezequiel Rodríguez, incluyendo insumos para camiones recolectores.

El encuentro contó con la participación de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), las alcaldías de Soná, Montijo, Mariato y Río de Jesús, además de la Fundación Mar Viva y representantes del sector pesquero, quienes reafirmaron su compromiso con el ordenamiento territorial y el turismo sostenible en la región.