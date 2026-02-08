Parque Nacional Humedal San San Pond Sak busca superar la liberación de 14,347 neonatos de tortugas marinas

Conservación de tortugas marinas se fortalece en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak

• Autoridades y comunidades aliadas en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak establecen metas de investigación científica y protección para especies en peligro de extinción durante el nuevo ciclo de anidamiento.

(08/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bocas del Toro, Panamá.- En conmemoración del Día Mundial de los Humedales, se realizó el lanzamiento oficial de la temporada de Tortugas Marinas 2026 en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak. El evento, desarrollado en la playa de San San, contó con la participación de la Organización de Base Comunitaria (OBC) AAMVECONA, entidad que mantiene una alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para la preservación de los recursos naturales en la provincia de Bocas del Toro.

Resultados históricos en conservación

Durante la presentación, los representantes de la OBC AAMVECONA expusieron los logros obtenidos tras 25 años de labor comunitaria. Según los datos suministrados por la organización, el año 2025 se posicionó como una de las mejores temporadas registradas, logrando la liberación de 14,347 neonatos de tortugas marinas. Este éxito se atribuye al respaldo operativo mediante la incorporación de nuevos guardaparques en el área.

En una perspectiva global de 19 años de trabajo ininterrumpido en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, el esfuerzo conjunto ha permitido que un total de 112,000 neonatos de tortuga baula lleguen al mar, consolidando el impacto positivo de los programas de conservación en la región.

Acciones de vigilancia y educación ambiental

El plan operativo para la temporada 2026 incluye la ejecución de patrullajes de control y vigilancia, tanto terrestres como acuáticos, realizados por guardaparques y miembros de la comunidad. Estas labores se complementan con la observación directa del anidamiento de la tortuga baula y una fuerte campaña de docencia dirigida a oenegés y comunidades locales.

Jossio Guillén, jefe del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, destacó que el trabajo también se extiende a los medios de comunicación, utilizando emisoras locales para concienciar a la población sobre la prohibición del consumo de carne y huevos de tortuga.

Objetivos científicos y especies protegidas

Para el presente ciclo, el equipo se ha propuesto superar las cifras de 2025 e incorporar metodologías de investigación científica para analizar los comportamientos fisiológicos de los especímenes, con el fin de reducir la mortandad de la tortuga baula (Dermochelys coriacea).

Guillén subrayó que el área protegida es vital para especies en peligro de extinción como la tortuga baula, que registra el mayor porcentaje de anidamiento, además de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde o blanca (Chelonia mydas). El equilibrio de los océanos depende de la reproducción de estos quelonios, que utilizan las cuatro playas del parque (Soropta, San San, 44 y Sixaola) como sitios clave de anidación.

