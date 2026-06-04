Mejoras en el Parque Nacional San Lorenzo impulsarán el turismo ecológico en Colón

El Ministerio de Ambiente recibió formalmente las obras de rehabilitación de senderos y sedes administrativas destinadas a fortalecer la conservación y el turismo sostenible en la provincia de Colón.
Proyecto de conservación y gestión natural renueva las instalaciones del Parque Nacional San Lorenzo
• Las intervenciones ejecutadas forman parte de un plan integral financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para dotar a las áreas protegidas de infraestructuras seguras de uso público.
Detalles de las obras e infraestructura administrativa
Los trabajos, que fueron desarrollados por el Consorcio GCP-3tech y Panamerican BC, Inc, incluyen la nueva infraestructura del Puesto de Control y Sede Administrativa del área protegida, proyecto que contempló la demolición de las antiguas instalaciones, la elaboración de estudios y diseños, la construcción del nuevo puesto de control y una Casa de Guardaparques, así como su equipamiento y mobiliario correspondiente.
Como parte de la rehabilitación para fortalecer la oferta ecoturística, además se adecuaron diversos senderos. En el Sendero Punta Brujas se llevó a cabo la construcción de un puente colgante para facilitar el acceso a la playa y la instalación de una caseta de descanso para visitantes. En el Sendero Pavón se acondicionó la torre mirador, donde además se instalaron plataformas de madera plástica reciclada en pisos y escaleras, mesas para merenderos, letreros informivos y prismáticos para la observación del paisaje. Adicionalmente, en los senderos Tortuguilla y Embarcadero los visitantes pueden ahora disfrutar de un nuevo embarcadero y diversas casetas con merenderos diseñados para el descanso de los turistas.
La gira de trabajo permitió además recibir los totalmente renovados puestos de control de Achiote, que estaba abandonado desde el año 2008, así como también el Puesto de Control del Polígono de Piñas y su Casa de Guardaparques, con su respectivo mobiliario, fortaleciendo así las condiciones operativas para la atención y vigilancia de la zona.
Financiamiento internacional y alcance de la red de parques
Estas intervenciones forman parte de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciativa que contempla inversiones en parques nacionales a nivel de todo el país por un monto total de B/. 2.5 millones. Este programa abarca al Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Portobelo y la reserva de San Lorenzo, con la finalidad de fortalecer la conservación de los recursos naturales en estas áreas protegidas y a la vez dotarlos de infraestructuras seguras de uso público.
En este aspecto, el titular de Ambiente entregó recientemente el renovado Sendero de Cerro de La Cruz en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, constató los trabajos que recuperaron el Pipeline Road o Camino del Oleoducto en el Parque Nacional Soberanía, continuando ahora con la remodelación de infraestructuras en los parques Portobelo y San Lorenzo, ambos pertenecientes a la Ruta Colonial Transístmica.
El ministro Juan Carlos Navarro manifestó en tercera persona que las mejoras realizadas tienen como objetivo brindar una mejor experiencia a los visitantes, permitiéndoles disfrutar de manera más cómoda y segura la riqueza natural, paisajística y la biodiversidad que albergan estas áreas protegidas. De igual manera, el funcionario hizo un llamado a la valoración, el respeto y el compromiso ciudadano con la conservación de estos importantes ecosistemas, razón por la cual recomendó a la población atender el reglamento del visitante y las instrucciones tanto de los guardaparques como de las señalizaciones dentro de los senderos, para que puedan recorrer el área de una forma segura y llevarse un recuerdo inolvidable.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *