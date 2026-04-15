Parque Nacional Sierra Llorona protegerá más de 16 mil hectáreas de biodiversidad

Decreto Ejecutivo oficializa el Parque Nacional Sierra Llorona como refugio natural • La nueva reserva natural de 16,436 hectáreas funcionará como un corredor biológico estratégico entre los parques nacionales Chagres y Portobelo. (15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional oficializó la creación del nuevo Parque Nacional Sierra Llorona, ubicado en la
Decreto Ejecutivo oficializa el Parque Nacional Sierra Llorona como refugio natural
• La nueva reserva natural de 16,436 hectáreas funcionará como un corredor biológico estratégico entre los parques nacionales Chagres y Portobelo.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional oficializó la creación del nuevo Parque Nacional Sierra Llorona, ubicado en la serranía homónima entre los distritos de Colón y Portobelo. La medida, establecida mediante la Gaceta Oficial 30488 y el Decreto Ejecutivo N°1 del 23 de marzo de 2026, busca proteger 16,436 hectáreas de bosques primarios y ambientes naturales únicos que albergan una biodiversidad extraordinaria.
El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) destacó que la consolidación de esta reserva fue posible gracias al impulso de más de cincuenta profesionales, científicos, ambientalistas y representantes de la sociedad civil. El área protegida resguarda ecosistemas que se extienden desde los ríos Agua Clara y Gatún hasta el lago Gatún y el río Mango Indio en la cuenca del Caribe.
Riqueza biológica y fauna protegida
Estudios realizados en la zona registran 22 especies de mamíferos, con fauna clave que incluye al tapir, jaguar, puma, ocelote y puerco de monte. Asimismo, el parque es hábitat de especies como el ñeque, la ardilla gris y el conejo pintado, los cuales desempeñan un papel fundamental en la regeneración del bosque y la dispersión de semillas.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, detalló que el parque posee un valor ecológico y científico extraordinario debido a la concentración de especies en un área reducida. El funcionario recalcó que la iniciativa contó con el respaldo prioritario del presidente de la República, José Raúl Mulino, para concretar tanto el parque como la infraestructura asociada.
Conectividad y la primera carretera ecológica
El Parque Nacional Sierra Llorona cumple un rol estratégico como corredor biológico, permitiendo la conectividad para el movimiento de fauna entre los parques nacionales Chagres y Portobelo. Su creación coincide con el desarrollo del «Corredor del Caribe», ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo lineamientos ambientales.
Esta vía se define como la primera carretera ecológica del país y cuenta con 28 kilómetros de extensión. La infraestructura incorpora 36 pasos de fauna, distribuidos en:
• Pasos aéreos: Diseñados para especies arborícolas como monos y ardillas.
• Pasos subterráneos secos: Destinados al tránsito de mamíferos medianos y grandes.
• Pasos subterráneos pluviales: Asociados a cuerpos de agua para especies de zonas húmedas.
Vigilancia y gobernanza participativa
Para garantizar la integridad del área, Navarro informó sobre la instalación de tres puestos de control: dos en las entradas de la carretera ecológica y uno en el sector central. La vía tendrá un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora y se prohíbe el tránsito de vehículos pesados. Los patrullajes han iniciado desde el primer día con la fuerza de guardaparques y la Policía Ambiental.
En el proceso de creación destacaron agrupaciones como Adopta Bosque, la Sociedad Mastozoológica de Panamá (SOMASPA) y Futuro Forestal. MiAMBIENTE ha extendido una invitación a las comunidades locales, científicos y académicos para participar en la elaboración del plan de manejo del parque bajo una figura de gobernanza compartida.
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