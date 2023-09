Pesca Ilegal: Autoridades incautan más de 220 especies, entre tiburones, peces, tortugas, junto con 602 aletas de tiburón

La carga de pesca ilegal incautada incluye tiburones, aletas, peces y tortugas

La cantidad total asciende a más de 226 unidades, entre tiburones, peces vela, marlín, dorados y bonitos, junto con 602 aletas de tiburón y una tortuga

(28/Sep/2023 – web) Panamá.- Una cantidad que supera las 226 unidades, incluyendo tiburones, peces vela, marlín, dorados, bonitos, además de 602 aletas de tiburón y una tortuga, fueron incautadas en una de las dos embarcaciones que estaban realizando pesca ilegal en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba. Este decomiso fue resultado de la primera operación conjunta entre el Servicio Aeronaval (SENAN) y la ONG Marine Protection Alliance (MPA), con colaboración de guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y funcionarios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Este es el balance proporcionado por las autoridades de MiAMBIENTE de Chiriquí, luego de revisar, pesar y catalogar la carga encontrada en la nave de nacionalidad colombiana, que fue remolcada al puerto de Pedregal en la ciudad de David. El equipo interinstitucional que logró la incautación formaba parte de la dotación de la embarcación SharkWater, propiedad de Marine Protection Alliance, suministrada al Gobierno Nacional para las tareas de patrullaje en la costa panameña y evitar la comisión de delitos en el territorio nacional.

En una labor interinstitucional se detectaron dos embarcaciones que realizaban pesca ilegal y aleteo de tiburones dentro de los límites del Área Protegida denominada Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba. Por estas acciones se detuvo a ocho ciudadanos de nacionalidad colombiana, a los que la Fiscalía de Delitos Ambientales les impuso 6 meses de prisión preventiva, mientras duran las investigaciones.

El resultado de las piezas incautadas consistió en varias especies de tiburón. En este caso: tiburón martillo: 44 individuos; tiburón zorro: 109 individuos; tiburón sedoso o cazón: 38 individuos; pez dorado: 4 individuos; pez bonito: 25 individuos, pez marlín: 1 individuo; pez vela: 5 individuos. Además, se contabilizaron un total de 602 aletas de tiburón con un peso estimado de 36.95 kilogramos, y en cuanto a la tortuga encontrada, se confirma que es un macho adulto de la comúnmente llamada tortuga lora (Lepidochelys olivacea).

En el momento en que se descubrió la embarcación, la mayoría de las aletas y los cuerpos de los tiburones estaban en buen estado de conservación, lo que permitió a los expertos identificar fácilmente las especies para su clasificación. Las especies de tiburón más significativas incautadas se encuentran clasificadas en el apéndice II de CITES y, según los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), están categorizadas como en Peligro Crítico y algunas como Vulnerables. También están bajo el apéndice II de la Convención de Especies Migratorias (CMS).

El SENAN y Marine Protection Alliance (MPA) continúan trabajando juntos para prevenir delitos contra los recursos naturales y la vida marina cometidos en aguas panameñas protegidas, desde que firmaron el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) en 2022. Tras meses de entrenamiento y preparación, esta es la primera misión en conjunta que ambas instituciones llevan a cabo desde la alianza que realizaron. Desde entonces, SENAN y MPA se han preparado y entrenado, adecuando la nave ‘Sharkwater’ de MPA con tecnología especializada destinada a detectar y disuadir a los buques que realizan pesca INDNR, recibiendo entrenamiento en diversas tácticas y estrategias operativas, así como desarrollando sistemas de inteligencia.

Marine Protection Alliance (MPA) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que protege las zonas marinas de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y otras actividades delictivas conexas ayudando y colaborando estrechamente con las autoridades competentes de la región del CMAR (Corredor de Conservación Marina del Pacífico Oriental Tropical). Es la primera y única ONG que trabaja con Panamá en la protección del CMAR contra la pesca INDNR.

Vía LLYC