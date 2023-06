Pinceladas de Esperanza, vuelve en su segunda versión 2023 demostrando el talento de los jóvenes privados de libertad

(4/Jun/2023 – web) Panamá.- La exuberancia del talento juvenil vuelve a vestir de gala al salón Juan Manuel Cedeño del Casco Antiguo con la segunda exhibición de arte: Pinceladas de Esperanza, mostrando 13 cuadros en acrílico elaborados por adolescentes de los centros de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina (CCCRF) y Las Garzas (CCLG) del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) con el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura).

La gala contó con la participación de embajadores acreditados en Panamá quienes elogiaron el trabajo efectuado por el IEI en beneficio de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. “Estoy muy contento y complacido, aquí se muestra que las personas privadas de libertad se inspiran para desarrollar su arte y creatividad, es una estupenda ocasión para deleitarnos visualmente, esto es un un esfuerzo tanto de ellos como de las autoridades encargadas y una política en favor de la resocialización”; indicó Mario López Chávarri, embajador del Perú.

“Pintar es una técnica de relajación para mí, me llena de paz y a la vez de amor y alegría al ver realizado el trabajo que hago, el cuadro que pinté significa la feminidad, trato de transmitir la serenidad de una persona y la solidaridad, pintando he reflexionado en que la calle realmente no me ofreció cosas buenas, pero en el Centro de Cumplimiento de Las Garzas trabajan para cambiarnos y me han hecho encontrar mi talento que no creía que existía”, afirmó uno de los jóvenes pintores del CCLG.

Sharito Moreno, facilitadora del Taller de Pintura y organizadora del evento del IEI, indicó que muchos de los jóvenes de los centros tienen un talento innato para la pintura. “Ellos logran desarrollar con mayor facilidad la expresión en sus diseños, otros requieren de más práctica y dedicación para sacar ese genio dormido, pero de igual manera los resultados son exitosos”, enfatizó Moreno.

“Estos muchachos hacen un esfuerzo tremendo para cambiar la forma de pensar y sus conflictos mediante un cambio espiritual, ellos son los verdaderos artistas, los actores, porque el IEI vela para que logren esa transformación y vean la esperanza, una nueva forma de vida”, puntualizó Joaquín Arias, subdirector del IEI.

Fuente/Foto: Mingob