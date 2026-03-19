El Plan Libertad impulsa la restauración de la Iglesia de Santa Ana en Panamá

Privados de libertad del Plan Libertad ejecutan mejoras en monumento nacional

• Integrantes del Centro Penitenciario El Renacer realizan labores de mantenimiento y pintura en el templo histórico como parte de su proceso de resocialización.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Como parte fundamental de los programas de reinserción social del Gobierno Nacional, un grupo de privados de libertad que integran el Plan Libertad continúa ejecutando trabajos de apoyo y mantenimiento integral en la Iglesia de Santa Ana. Estas labores, desarrolladas por internos del Centro Penitenciario El Renacer, se llevan a cabo de manera estratégica a pocos días del inicio de las festividades de Semana Santa.

Supervisión y motivación institucional

Durante la jornada, los jóvenes recibieron la visita de la ministra Dinoska Montalvo, quien inspeccionó los avances de la obra y conversó con los participantes. Montalvo exhortó al grupo a mantener la excelencia en el desempeño de sus tareas, destacando que esta iniciativa no solo busca la conservación de un monumento nacional, sino que funciona como una herramienta de transformación de vida para quienes buscan reintegrarse a la sociedad de manera positiva.

La intervención en el templo representa un aporte significativo a la restauración del patrimonio histórico panameño, el cual ha servido tradicionalmente como epicentro espiritual para la comunidad.

Impacto comunitario y testimonios

Los trabajos realizados por los miembros del Plan Libertad incluyen la aplicación de pintura, el pasteo de paredes y una limpieza profunda de las áreas internas y externas de la parroquia. Joshua Jurado, uno de los privados de libertad participantes, manifestó su satisfacción por contribuir con la sociedad, señalando que esta oportunidad les permite enmendar errores y dejar un legado para el futuro del país.

Por su parte, residentes locales como Ana Loisa, vecina de El Chorrillo y asistente habitual al templo, resaltaron la importancia de dar continuidad a estos proyectos. Según Loisa, estas experiencias permiten que, al cumplir su sentencia, los jóvenes cuenten con una mentalidad renovada y las destrezas necesarias para acceder al mercado laboral. El Ministerio de Gobierno reafirma así su compromiso con la preservación histórica y la resocialización efectiva.

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