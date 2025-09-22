Plan Libertad ofrece una segunda oportunidad a privadas de libertad

Privadas de libertad se suman al Plan Libertad para resocializarse y trabajar

• El programa se consolida con el apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y líderes comunitarios, ofreciendo una segunda oportunidad a las participantes.

(22/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de fomentar la resocialización, el Plan Libertad impulsado por el Ministerio de Gobierno (Mingob) se ha extendido a los corregimientos de Calidonia, Bella Vista y Santa Ana. En una jornada cívica, un grupo de mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (Cefere) participaron en labores de limpieza y ornato, reafirmando su compromiso con la sociedad.

Una segunda oportunidad para la comunidad

Con sus distintivos suéteres azules, las participantes del Plan Libertad salieron de las instalaciones del Cefere para iniciar la jornada en el Parque Urraca. Con escobas y recogedores en mano, recorrieron las principales calles de Bella Vista, Perejil, Vía Brasil y Santa Ana. Además de la limpieza de calles, también realizaron labores en el C.E.B.G Justo Arosemena, ubicado en Santa Ana.

Vilma Mariscal, una de las participantes, expresó su agradecimiento a las autoridades por creer en ellas y brindarles una segunda oportunidad. Otra de las privadas de libertad, Elianis Scott, manifestó su alegría y reconoció que esta es la primera vez que un gobierno implementa un programa de este tipo. «Estamos agradecidas con la comunidad que nos da voz de aliento y nos apoya», añadió.

Compromiso de las autoridades y la sociedad civil

Las representantes de los corregimientos de Calidonia y Santa Ana, Yatzumaly Worrell y Kira Ponce, quienes acompañaron la jornada, elogiaron el trabajo de las participantes y alentaron a otras juntas comunales a unirse al Plan Libertad.

Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), destacó el compromiso de su institución con la resocialización de estas mujeres. «Aquí vamos a recibirlas con los brazos abiertos, vamos a ayudarlas para que ese proceso de resocialización sea efectivo», afirmó. Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, acompañada por el director General del Sistema Penitenciario, Jorge Torregreza, resaltó la importancia de que otras entidades se unan para ofrecer espacios de trabajo extramuros que permitan a estas personas «construirse y reconstruir su mejor versión».