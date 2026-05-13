Impulsan Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Boquete con enfoque en caficultura

Productores agrícolas y autoridades locales integran esfuerzos para diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Boquete, garantizando la sostenibilidad y la inversión en la región chiricana.
Autoridades coordinan elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Boquete
• El municipio de Boquete, con asesoría técnica del Miviot, avanza en la creación de un instrumento de planificación que busca equilibrar el crecimiento urbano con la protección de las zonas cafetaleras.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Boquete, Panamá.- Con el objetivo de establecer un instrumento de planificación distrital que integre la agricultura, la caficultura y el sector agroalimentario, las autoridades locales del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, avanzan en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Boquete. Este proceso cuenta con el acompañamiento técnico y la orientación especializada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Coordinación interinstitucional para el desarrollo sostenible
El presidente del Consejo Municipal de Boquete y representante de Bajo Boquete, Juan Esteban González, sostuvo una reunión con el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, el alcalde Eduardo Rodríguez y miembros de la cámara edilicia. Durante el encuentro, González destacó la importancia de diseñar este Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Boquete para fomentar un desarrollo ordenado que atraiga inversiones y mejore la calidad de vida de los residentes. Asimismo, adelantó que se realizarán consultas con los productores locales para que participen activamente en la definición del documento.
Por su parte, el viceministro Osorio enfatizó que el POT es fundamental para el desarrollo sostenible de la región. El funcionario resaltó que una gestión adecuada del suelo permite atraer inversión hotelera e incrementar el turismo, siempre que se aseguren servicios básicos como la vialidad y el suministro de agua potable. Osorio subrayó el valor del patrimonio natural del distrito y la distinción mundial de su café como activos que deben ser preservados mediante esta normativa participativa y coherente.
Protección de recursos hídricos y zonas rurales
El alcalde Eduardo Rodríguez señaló que el plan de ordenamiento debe garantizar el acceso al agua, recurso vital para el crecimiento urbanístico. En este sentido, el representante de Alto Boquete, José Manuel González, puntualizó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Boquete asegura la protección de la parte hídrica y de las zonas productivas. A su vez, Carlos Kuckler, representante de Palmira, manifestó que este instrumento permitirá salvaguardar los desarrollos futuros en los corregimientos rurales y vulnerables.
Finalmente, el director de Ingeniería Municipal, Ricardo Pitti, coincidió en la necesidad de un crecimiento ordenado de acueductos e infraestructuras viales. En la reunión, realizada en el marco de una gira técnica en Chiriquí, participaron también el director provincial del Miviot, Aristides Araúz, el asesor municipal Marcial Suárez y los representantes de los corregimientos de Jaramillo, Caldera y Los Naranjos.
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