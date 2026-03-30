Turismo cultural y religioso marcarán la Semana Santa en Panamá este año

La Autoridad de Turismo de Panamá proyecta una afluencia histórica de visitantes para esta temporada, enfocada en el patrimonio del Casco Antiguo y el interior del país.
Guía de planes para disfrutar la Semana Santa en Panamá sin salir de la ciudad
• Alternativas gastronómicas, recorridos en museos y procesiones tradicionales conforman la oferta para quienes deciden permanecer en la capital durante los días santos.
(30/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La celebración de la Semana Santa en Panamá para este 2026 se perfila como un evento de alto impacto cultural y económico. Según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la estrategia institucional para este año se centra en promover el turismo religioso y cultural, tanto en el Casco Antiguo como en diversas regiones del interior. Tras un 2025 con cifras históricas, las proyecciones para el presente periodo estiman la llegada de entre 3.1 y 3.2 millones de visitantes, buscando superar los récords de años anteriores.
Opciones de esparcimiento en la ciudad
Aunque una parte considerable de la población se desplaza hacia las provincias centrales o zonas de playa, quedarse en la capital se ha consolidado como una alternativa atractiva debido a la reducción del tráfico vehicular y una agenda activa. Entre los planes recomendados para disfrutar en familia o con amigos destacan:
• Espacios al aire libre: El Parque Omar, el Causeway de Amador y la Cinta Costera se mantienen como puntos ideales para la recreación.
• Recorridos culturales: Instituciones como el Biomuseo y el Museo del Canal ofrecen exposiciones especiales, sumadas a la arquitectura histórica del Casco Antiguo.
• Gastronomía y comercio: Restaurantes y centros comerciales mantienen programaciones adaptadas a la temporada.
Tradición religiosa y movilidad
Uno de los pilares de la Semana Santa en Panamá son las procesiones religiosas que congregan a miles de fieles y turistas, especialmente en las iglesias del Casco Antiguo. Dada la alta afluencia en estas zonas tradicionales, la planificación de los traslados es fundamental para evitar dificultades con el estacionamiento o el congestionamiento en puntos específicos.
En este contexto, la utilización de plataformas de transporte flexible, como inDrive, surge como una herramienta para facilitar los desplazamientos urbanos de manera ágil. Esta modalidad permite a los ciudadanos participar en las actividades litúrgicas y culturales sin las complicaciones de usar un vehículo propio, permitiendo redescubrir la ciudad con un ritmo más pausado y organizado durante los días festivos.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
MiAMBIENTE fortalece su capacidad técnica para una fiscalización ambiental más rigurosa
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *