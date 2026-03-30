Turismo cultural y religioso marcarán la Semana Santa en Panamá este año

• Espacios al aire libre: El Parque Omar, el Causeway de Amador y la Cinta Costera se mantienen como puntos ideales para la recreación.

• Recorridos culturales: Instituciones como el Biomuseo y el Museo del Canal ofrecen exposiciones especiales, sumadas a la arquitectura histórica del Casco Antiguo.

• Gastronomía y comercio: Restaurantes y centros comerciales mantienen programaciones adaptadas a la temporada.

Tradición religiosa y movilidad

Uno de los pilares de la Semana Santa en Panamá son las procesiones religiosas que congregan a miles de fieles y turistas, especialmente en las iglesias del Casco Antiguo. Dada la alta afluencia en estas zonas tradicionales, la planificación de los traslados es fundamental para evitar dificultades con el estacionamiento o el congestionamiento en puntos específicos.

En este contexto, la utilización de plataformas de transporte flexible, como inDrive, surge como una herramienta para facilitar los desplazamientos urbanos de manera ágil. Esta modalidad permite a los ciudadanos participar en las actividades litúrgicas y culturales sin las complicaciones de usar un vehículo propio, permitiendo redescubrir la ciudad con un ritmo más pausado y organizado durante los días festivos.

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