Gobierno reactiva trabajos en la planta potabilizadora Sabanitas II para beneficiar a la provincia de Colón

La reactivación de los proyectos de la planta potabilizadora Sabanitas II y las mejoras en Sabanitas I benefician inicialmente a 23 mil personas en la provincia de Colón, con una meta final de cobertura para más de 115 mil familias.
Inspección en la planta potabilizadora Sabanitas II confirma aumento en la producción de agua potable
• Tras años de paralización, la actual administración priorizó la culminación de las obras en la planta potabilizadora Sabanitas II, logrando aumentar la extracción de agua cruda y reducir la dependencia de carros cisterna.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- La reactivación y ejecución de los proyectos de la planta potabilizadora Sabanitas II y las mejoras a la estructura de Sabanitas I benefician en su primera etapa a 23 mil personas con acceso a agua potable. Esta iniciativa forma parte de un proyecto macro diseñado para abastecer a más de 115 mil familias en la provincia de Colón. Con estas labores se fortalece el sistema de suministro actual, el cual dispone de una producción de 30 millones de galones diarios tras el rescate de una obra que permaneció paralizada durante años y que la administración actual priorizó para su conclusión.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró una jornada de trabajo e inspección para verificar los avances del proyecto. Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González. En la actividad se subrayó que las obras aportan soluciones concretas a los residentes de la provincia, quienes históricamente han lidiado con la escasez del recurso, la intermitencia en el servicio y la necesidad de abastecerse mediante carros cisterna.
Avances técnicos y operativos en el sistema
Los directivos del Idaan explicaron que a comienzos del año 2026 se retomaron las labores de rehabilitación en la planta Sabanitas I. Hasta la fecha, se han reportado logros significativos en el desarrollo de obras complementarias, la obtención del permiso para la extracción de 35 millones de galones de agua potable y la optimización del suministro por medio de las líneas de conducción. Estas acciones han permitido disminuir de manera progresiva el uso de carros cisterna en un total de nueve rutas de la región.
Una vez que la totalidad de las obras complementarias finalicen, las nuevas instalaciones aportarán un volumen adicional de 20 millones de galones diarios. De este modo, la producción conjunta de ambas plantas alcanzará los 50 millones de galones al día, lo que estabilizará la continuidad del servicio público y extenderá la red de cobertura hacia una mayor cantidad de sectores habitacionales.
Reactivación y financiamiento del proyecto
Tanto la construcción de la nueva planta potabilizadora Sabanitas II como la modernización de la antigua planta Sabanitas I se encontraban suspendidas, a pesar de que la orden de proceder original fue emitida en el año 2017. Al asumir el mandato, la administración del presidente Mulino ordenó la reactivación inmediata de los trabajos. Para cumplir con este objetivo, las autoridades gubernamentales gestionaron acuerdos con la empresa contratista y, de forma simultánea, coordinaron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de asegurar los recursos económicos requeridos para el financiamiento de los componentes pendientes.
Las zonas beneficiadas por el desarrollo de esta infraestructura incluyen a los sectores de Barrio Norte, Barrio Sur, Buena Vista, Cativá, Sabanitas, Salamanca, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Cristóbal, San Juan y Santa Rosa. Como parte de la evolución operativa, los reportes oficiales indican que desde septiembre de 2025 el volumen de extracción se elevó de 20 millones a 35 millones de galones diarios.
Alcance de las obras de infraestructura
El plan de recuperación de la planta potabilizadora Sabanitas I abarca los siguientes frentes de trabajo:
• Rehabilitación estructural de los edificios administrativos y de almacenamiento de químicos.
• Modernización tecnológica de la línea de procesos de tratamiento de agua.
• Optimización y mejoras en la estación de toma de agua cruda.
• Reemplazo integral de los componentes eléctricos y electromecánicos antiguos.
Respecto a las obras complementarias que volvieron a ponerse en marcha, el proyecto contempla la instalación de 11,589 metros de tuberías destinadas a la conducción de agua, fabricadas en hierro dúctil fundido con diámetros variables de 48, 24, 16 y 12 pulgadas. Asimismo, se incluye la colocación de líneas de distribución de 10 pulgadas, la edificación de tanques para el almacenamiento de agua en las localidades de Villa Catalina y Santa Rita, y la construcción de una nueva estación de rebombeo ubicada en el área de Santa Rita.
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