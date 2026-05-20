Plataforma Empleos Panamá abre nuevas vacantes para profesionales en diversas áreas técnicas y administrativas

La plataforma del Gobierno Nacional amplía su oferta de puestos de trabajo formales para conectar el talento humano con empresas que demandan personal especializado.
El programa Empleos Panamá impulsa la inserción laboral formal en las provincias de Panamá y Panamá Oeste
• El sistema digital de reclutamiento promueve la contratación en diversas áreas que van desde ingeniería y contabilidad hasta logística y atención al cliente.
(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Más ciudadanos podrán acceder a nuevas oportunidades laborales a través de la plataforma Empleos Panamá, una herramienta tecnológica que continúa facilitando la inserción al mercado laboral formal y promoviendo empleos dignos en distintas regiones del país. Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, bajo la gestión del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, las cuales están orientadas a fortalecer la economía nacional, ampliar las oportunidades y mejorar de forma integral la calidad de vida de los panameños.
El sistema digital busca potenciar la conexión directa entre las empresas y el talento humano en sectores de alta demanda. De esta manera, además de fomentar la generación de puestos de trabajo estables, la plataforma dinamiza el mercado laboral formal y abre nuevas vías para el progreso económico y personal de las familias en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Vacantes disponibles en la provincia de Panamá Oeste
• Conductor de mula: Encargado de transportar contenedores desde las instalaciones portuarias hasta los diferentes destinos nacionales, bajo el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y los tiempos de entrega.
• Operador de producción: Responsable de operar los equipos y la maquinaria industrial conforme a los procedimientos técnicos estipulados por la empresa.
Vacantes disponibles en la provincia de Panamá
• Ingeniero civil: Profesional encargado de planificar, diseñar, construir y mantener infraestructuras. Debe desarrollar planos estructurales, realizar estudios de suelo, gestionar recursos de proyectos, manejar normativas técnicas, control de calidad, seguridad industrial y administración de obra.
• Asistente de proyecto: Brinda el apoyo administrativo, operativo y logístico esencial para garantizar el flujo de información, el control documental y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
• Contador público autorizado: Responsable de gestionar, auditar y analizar la información financiera, contable y fiscal de la organización, validando estados financieros con fe pública para asegurar la transparencia y el cumplimiento normativo.
• Diseñador: Encargado de desarrollar el catálogo digital completo, editar imágenes, organizar contenido y coordinar con diferentes departamentos para asegurar la precisión de la información de los productos.
• Abogado: Profesional enfocado en redactar, revisar y negociar contratos comerciales, laborales y de servicios, además de brindar asesoría legal en derecho corporativo, mercantil, laboral y administrativo.
• Asistente de recursos humanos: Encargado de llevar a cabo de forma eficiente los procesos de reclutamiento y selección de personal, coordinar entrevistas, apoyar en evaluaciones iniciales, así como organizar y actualizar los expedientes de los colaboradores según los perfiles de cargo.
• Asesor / Atención al cliente: Realiza servicios de llamadas y contactos orientados a la normalización y gestión eficiente de productos para un portafolio de clientes bancarios, financieros y del sector real.
• Mecánico de precisión: Dedicado a fabricar, ajustar y reparar componentes metálicos con tolerancias extremadamente estrechas y estándares elevados de calidad superficial.
• Asistente de logística: Responsable de coordinar y dar seguimiento al despacho y recibo de mercancías, verificar entradas y salidas de productos, y apoyar en los trámites y documentación aduanera relacionada.
• Asistente de planilla y contabilidad: Encargado de procesar la planilla completa de la empresa, registrar transacciones, realizar conciliaciones bancarias, gestionar cuentas por pagar o cobrar y apoyar en el ciclo contable y fiscal.
• Supervisor de centro de monitoreo: Encargado de coordinar y supervisar al personal operativo, vigilar incidencias y gestionar los escalamientos correspondientes.
• Técnico eléctrico idóneo: Responsable de solucionar fallas en el campo, asegurar la operación eficiente de diversos equipos, así como montar e instalar paneles eléctricos de protección y control.
• Asistente comercial: Encargado de analizar el mercado actual, identificar nuevas oportunidades y atraer clientes potenciales mediante diversas estrategias, incluyendo llamadas y redes sociales.
• Conductor: Dedicado al transporte de carga y contenedores desde las zonas portuarias hasta destinos nacionales, cumpliendo con los parámetros de seguridad vigentes.
• Atención al cliente con licencia tipo B y D: Personal enfocado en brindar atención personalizada y oportuna a los usuarios, en estricto cumplimiento de las normas y políticas establecidas.
• Gestor de cobro: Responsable de contactar a los clientes y ejecutar las estrategias de recuperación de cartera diseñadas por la jefatura.
• Asistente contable: Encargado de contabilizar facturas, recibos y notas de crédito, revisar y cuadrar los extractos bancarios con los registros internos de la empresa y brindar asistencia en el sistema SIPE.
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