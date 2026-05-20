Plataforma Empleos Panamá abre nuevas vacantes para profesionales en diversas áreas técnicas y administrativas

• Conductor de mula: Encargado de transportar contenedores desde las instalaciones portuarias hasta los diferentes destinos nacionales, bajo el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y los tiempos de entrega.

• Operador de producción: Responsable de operar los equipos y la maquinaria industrial conforme a los procedimientos técnicos estipulados por la empresa.

Vacantes disponibles en la provincia de Panamá

• Ingeniero civil: Profesional encargado de planificar, diseñar, construir y mantener infraestructuras. Debe desarrollar planos estructurales, realizar estudios de suelo, gestionar recursos de proyectos, manejar normativas técnicas, control de calidad, seguridad industrial y administración de obra.

• Asistente de proyecto: Brinda el apoyo administrativo, operativo y logístico esencial para garantizar el flujo de información, el control documental y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

• Contador público autorizado: Responsable de gestionar, auditar y analizar la información financiera, contable y fiscal de la organización, validando estados financieros con fe pública para asegurar la transparencia y el cumplimiento normativo.

• Diseñador: Encargado de desarrollar el catálogo digital completo, editar imágenes, organizar contenido y coordinar con diferentes departamentos para asegurar la precisión de la información de los productos.

• Abogado: Profesional enfocado en redactar, revisar y negociar contratos comerciales, laborales y de servicios, además de brindar asesoría legal en derecho corporativo, mercantil, laboral y administrativo.

• Asistente de recursos humanos: Encargado de llevar a cabo de forma eficiente los procesos de reclutamiento y selección de personal, coordinar entrevistas, apoyar en evaluaciones iniciales, así como organizar y actualizar los expedientes de los colaboradores según los perfiles de cargo.

• Asesor / Atención al cliente: Realiza servicios de llamadas y contactos orientados a la normalización y gestión eficiente de productos para un portafolio de clientes bancarios, financieros y del sector real.

• Mecánico de precisión: Dedicado a fabricar, ajustar y reparar componentes metálicos con tolerancias extremadamente estrechas y estándares elevados de calidad superficial.

• Asistente de logística: Responsable de coordinar y dar seguimiento al despacho y recibo de mercancías, verificar entradas y salidas de productos, y apoyar en los trámites y documentación aduanera relacionada.

• Asistente de planilla y contabilidad: Encargado de procesar la planilla completa de la empresa, registrar transacciones, realizar conciliaciones bancarias, gestionar cuentas por pagar o cobrar y apoyar en el ciclo contable y fiscal.

• Supervisor de centro de monitoreo: Encargado de coordinar y supervisar al personal operativo, vigilar incidencias y gestionar los escalamientos correspondientes.

• Técnico eléctrico idóneo: Responsable de solucionar fallas en el campo, asegurar la operación eficiente de diversos equipos, así como montar e instalar paneles eléctricos de protección y control.

• Asistente comercial: Encargado de analizar el mercado actual, identificar nuevas oportunidades y atraer clientes potenciales mediante diversas estrategias, incluyendo llamadas y redes sociales.

• Conductor: Dedicado al transporte de carga y contenedores desde las zonas portuarias hasta destinos nacionales, cumpliendo con los parámetros de seguridad vigentes.

• Atención al cliente con licencia tipo B y D: Personal enfocado en brindar atención personalizada y oportuna a los usuarios, en estricto cumplimiento de las normas y políticas establecidas.

• Gestor de cobro: Responsable de contactar a los clientes y ejecutar las estrategias de recuperación de cartera diseñadas por la jefatura.

• Asistente contable: Encargado de contabilizar facturas, recibos y notas de crédito, revisar y cuadrar los extractos bancarios con los registros internos de la empresa y brindar asistencia en el sistema SIPE.

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