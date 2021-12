Pleno de la CSJ designa a los Magistrados del Tribunal Superior de Liquidación del Primer Distrito Judicial

(17/Dic/2021 – web) Panamá.- En cumplimiento a las disposiciones relativas a la liquidación y cierre del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y de su Sala Transitoria de Decisión, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante Acuerdo No. 614 del 24 de noviembre de 2021, publicado en Gaceta Oficial No. 29434-A, designó a los Magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, conformado mediante Acuerdo No. 248 de 27 de mayo de 2021 y la adopción de otras disposiciones para su organización y funcionamiento.

En consecuencia, el Pleno de la CSJ, asignó a los Magistrados del Segundo Tribunal Superior, José Antonio Hoo Justiniani, Secundino Mendieta y al Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, Diego Fernández Paniagua, como Magistrados del Tribunal Superior de Liquidación del Primer Distrito Judicial.

Agrega el Acuerdo No. 614 que, a partir del uno (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, proceda a la organización del Tribunal Superior de Liquidación del Primer Distrito Judicial, y se determine el reparto de las causas pendientes a dicho Tribunal, a fin de que pueda iniciar sus funciones el uno (1) de enero de dos mil veintidós (2022), fecha prevista en el Acuerdo No. 248 del 27 de mayo de 2021.

Finalmente, este Acuerdo No. 614 del 24 de noviembre de 2021, comenzará a regir a partir de su aprobación y publicación en la Gaceta Oficial.

Fuente/Foto: Órgano Judicial de Panamá