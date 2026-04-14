El PLOT de Santa Isabel presenta un avance del 80 por ciento

• Con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el documento entra en su fase final de revisión técnica antes de ser sometido a consulta ciudadana.

(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, informó que el PLOT de Santa Isabel, en la provincia de Colón, registra actualmente un avance del 80%. Este instrumento de planificación es fundamental para establecer la seguridad jurídica necesaria que permita el incremento de la inversión turística y el desarrollo de infraestructuras en esta zona del Caribe panameño.

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