El PLOT de Santa Isabel presenta un avance del 80 por ciento

El Viceministerio de Ordenamiento Territorial estima que el nuevo plan de planificación urbana brindará seguridad jurídica para el desarrollo de infraestructuras y proyectos turísticos en la costa de Colón.
Ordenamiento territorial: PLOT de Santa Isabel podría aprobarse a finales de 2026
• Con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el documento entra en su fase final de revisión técnica antes de ser sometido a consulta ciudadana.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, informó que el PLOT de Santa Isabel, en la provincia de Colón, registra actualmente un avance del 80%. Este instrumento de planificación es fundamental para establecer la seguridad jurídica necesaria que permita el incremento de la inversión turística y el desarrollo de infraestructuras en esta zona del Caribe panameño.
Osorio detalló que el plan se encuentra en una fase de revisión técnica para solventar aspectos específicos relacionados con la vialidad y las servidumbres. El proceso ha incluido trabajos en todos los corregimientos del distrito, mediante talleres participativos que han contado con la colaboración activa de los residentes locales.
Fases finales y consulta ciudadana
Según el viceministro, existen expectativas positivas para que el PLOT de Santa Isabel sea finalizado y socializado próximamente. El cronograma contempla la realización de una consulta ciudadana definitiva para recoger las reacciones de la comunidad antes de elevar el documento final al Consejo Municipal para su aprobación formal, la cual podría concretarse antes de que termine el año 2026.
Desarrollo regional y financiamiento
El distrito de Santa Isabel, integrado por los corregimientos de Palenque, Cuango, Miramar, Nombre de Dios, Palmira, Playa Chiquita, Santa Isabel y Viento Frío, se identifica como un área con alta necesidad de inversión en infraestructura básica. Históricamente, la región ha enfrentado retos de migración de sus habitantes hacia otras provincias en busca de oportunidades económicas.
Osorio subrayó la importancia de contar con este marco de planificación para dirigir de manera ordenada cada tipo de desarrollo. El proyecto cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo que ha permitido al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) avanzar de forma sostenida en la construcción de una visión compartida con los habitantes de la región colonense.
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