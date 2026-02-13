Senacyt impulsa la Política de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación con conversatorio juvenil

Jóvenes científicas analizan el impacto de la Política de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación

• Investigadoras y autoridades evaluaron los resultados de la Política Nacional de Igualdad de Género al 2040 y la importancia de fomentar vocaciones STEAM en las nuevas generaciones.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia mediante el conversatorio “Voces de Mujeres que Inspiran Ciencia”. Esta actividad se fundamenta en los lineamientos de la Política de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación al 2040, con el propósito de fortalecer el liderazgo femenino y fomentar las vocaciones científicas en la juventud panameña para reducir las brechas existentes en el sector.

Compromiso institucional y alianzas estratégicas

El encuentro, organizado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reunió al Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt; la Dra. Bettina Woll, representante residente del PNUD; y Marquelda Coronado, directora nacional de Derechos Humanos de la Mujer. Durante su intervención, el Dr. Ortega Barría enfatizó que la institución lidera el diseño y ejecución de la política nacional presentada en 2023, la cual busca abrir puertas a niñas y adolescentes mediante becas y programas de trayectoria en investigación.

El secretario nacional subrayó la importancia de consolidar una ciencia inclusiva y equitativa. Asimismo, se mencionaron los logros derivados del Sello de Oro, reconocimiento internacional que certifica el compromiso con la igualdad de género y que la Senacyt obtuvo en 2024.

Testimonios y referentes en áreas STEAM

Las científicas Milagros Bernal, Vanessa Gaitán y Reina Bermúdez Samaniego compartieron sus experiencias como beneficiarias de iniciativas institucionales. Gaitán exhortó a las jóvenes a aprovechar herramientas como los programas PISTA, Camptech y Technovation Girls, destacando la necesidad de buscar referentes que faciliten el camino en las disciplinas STEAM. El panel fue moderado por la Dra. Nelva Araúz Reyes, especialista de género del PNUD, y contó con la presencia de representantes de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Sistema Nacional de Investigación (SNI).

Situación actual de la mujer en la ciencia panameña

En el marco de esta efeméride, la Senacyt difundió datos del Observatorio Panameño de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondientes al año 2025. El informe detalla que Panamá cuenta con 1,655 investigadores, de los cuales 765 son mujeres (46.22%). Se destaca que el 57.17% de las investigadoras activas se encuentra en un rango de edad entre los 25 y 44 años.

Por su parte, el Sistema Nacional de Investigación (SNI) registra a 93 mujeres investigadoras activas, quienes se desempeñan principalmente en Ciencias Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales e Ingenierías. La Unidad Técnica de Género en CTI de la Senacyt reafirmó que estos datos son fundamentales para monitorear los avances de la estrategia nacional hacia el año 2040.

