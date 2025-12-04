Precios de árboles naturales de Navidad oscilan entre B/.29.50 y B/.36.00 en la capital: Acodeco

Acodeco monitorea precios de árboles naturales de Navidad en la Ciudad de Panamá

• El monitoreo abarcó 10 puntos de venta entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, enfocándose en las variedades más comercializadas en el mercado.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un monitoreo de los precios de los árboles naturales de Navidad en la ciudad capital, con el fin de ofrecer información de referencia a los consumidores. La recopilación de precios se realizó entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, e incluyó un total de diez puntos de venta.

Según los datos obtenidos por la Acodeco, los árboles de 2 a 5 pies son las variedades que más se comercializan en los establecimientos. Los precios de venta al consumidor para estos rangos de altura oscilan entre B/.29.50 y B/.36.00, dependiendo del local comercial y la frondosidad del árbol.

Consideraciones sobre el Mercado y la Calidad

Es importante señalar que la información recopilada por la Acodeco refleja únicamente el precio de venta al público y no incluye evaluaciones sobre la calidad del producto ni el servicio ofrecido por cada establecimiento.

Los precios de los árboles naturales de Navidad están sujetos al libre mercado, por lo que pueden experimentar variaciones sin previo aviso. La principal razón de la diferencia en los precios dentro del rango monitoreado está directamente relacionada con la frondosidad de cada ejemplar.

Recomendaciones para el Consumidor

Para aquellos consumidores que prefieren la opción de los árboles naturales, la Acodeco ofrece varias recomendaciones esenciales antes de efectuar la compra:

• Verificación Fitosanitaria: El consumidor debe asegurarse de que el árbol haya cumplido con todas las medidas de inspección fitosanitaria requeridas.

• Altura y Precio: Es necesario verificar que la altura marcada sea la correcta y que el precio de venta esté debidamente exhibido.

• Comparación: Se recomienda comparar precios entre diferentes establecimientos, ya que estos pueden variar significativamente.

